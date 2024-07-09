Самые ожидаемые корейские сериалы второй половины 2024 года

Дорогие друзья, если вы были с нами на прошлой неделе, то должны помнить, что прошлый выпуск нашей рубрики был специальным. В нем мы познакомили вас с самыми популярными сериалами, которые вышли на экраны в первой половине 2024 года. Если вы любитель корейский сериалов, или как говорят русскоязычные поклонники Халлю, заядлый «дорамщик», то, скорее всего хотя бы что-то из этого хит-парада вы уже смотрели. Так что в этот раз мы представили вам самые ожидаемые сериалы, премьера которых состоится или уже состоялась во второй половине текущего года. Сперва мы поговорили о сериале, который 3 июля уже вышел на экраны, точнее на мониторы, ведь его можно посмотреть на стриминговой платформе Disney +, по телевидению его не транслируют. Это сериал под названием «Красный лебедь» или по-корейски «화인가 스캔들», «Скандал в Хваин Груп». Дорама «Красный лебедь» расскажет историю женщины по имени О Ван Су. В прошлом она была профессиональной гольфисткой, но теперь попала в высшее общество, выйдя замуж за наследника конгломерата Хваин Групп. Как это часто бывает в корейских сериалах про чеболей, и здесь идет ожесточенная борьба родственников, которые страстно желают унаследовать семейную империю. А в Хваин Групп все настолько серьезно, что жизнь О Ван Су оказывается под угрозой. В этот момент главная героиня благодаря своему телохранителю Со До Юну узнает большую тайну Хваин Груп. Со До Юн становится особенным человеком для О Ван Су, ведь ему удалось спасти ее жизнь в загадочной террористической атаке.

Кроме сериала «Красный лебедь» наши слушатели познакомились с такими новинками, как «Хороший партнер», третьим сезоном сериала «Милый дом», «Триггер», «Аудиторы» и «Семья по выбору». В подробностях о всех этих проектах вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 10 июля.

В рубрике «Шоубиз сегодня», которая звучит в эфире по средам, вы можете узнать самые горячие новости о южнокорейских кино, сериалах, музыке, а также артистах.