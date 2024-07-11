На концертах Сая семеро зрителей были доставлены в больницу

Вечером 6-7 июля на стадионе чемпионата мира в районе Согу города Кванчжу провинции Чолла-Намдо состоялись концерты певца Сая под названием «SUMMER SWAG 2024». А семеро зрителей, которые жаловались на симптомы теплового удара, были доставлены в больницу. Вообще в те дни с подобными жалобами обратились в медпункты стадиона 78 человек, и состояние большинства из них улучшилось после лечения на месте. Об этом 7 и 8 июля сообщили в пожарной службе города Кванчжу.

Дело в том, что в эти дни в этом южном городе ощущаемая температура поднялась до 31.3 градуса, и был объявлен повышенный уровень опасности в связи с летним зноем. К тому же все собравшиеся на концертах были не в себе от бешеных и пылающих сцен Сая.

Это происходит не впервые. Ранее, в июне прошлого года на главном олимпийском стадионе в столичном районе Чамсиль состоялся такой же концерт Сая, а он был временно приостановлен посередине, так как многие зрители сделали знак “Х” своими приподнятыми руками. Дело в том, что рядом с ними девушка упала в обморок из-за эмоционального выгорания, и зрители своими руками выразили экстренную ситуацию. Концерт продолжился после того, как девушку увезли в больницу.

6 и 7 июля концерты также продолжались, а доставленные в больницу зрители вскоре выздоровели и выписались из больницы.