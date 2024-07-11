NewJeans пожертвует доходы от университетских фестивалей для обездоленных

7 июля в развлекательную программу KBS 2TV "Босс в зеркале" (사장님 귀는 당나귀 귀) был приглашён юморист и одновременно певец Пак Мён Су. Недавно он выступил на сцене фестиваля столичного университета Тонгук, где встретился с девушками из гёрлз-группы NewJeans. Они специально пришли в комнату ожиданий, чтобы поздороваться с Паком, а он очень удивился появлению самых популярных в мире исполнительниц К-РОР.

Как оказалось, NewJeans выступает на сценах университетских фестивалей 1-2 раза в день, и удивлённый Пак Мён Су внезапно задал им вопрос: “Когда вам заплатит продюсерское агентство?” Понимая суть вопроса, девушки улыбнулись и ответили, что в этом сезоне они решили пожертвовать все доходы от университетских фестивалей.

На самом деле стало интересно, сколько денег девушки зарабатывают. Как раз это известно. Согласно данным Комитета финансового контроля РК, в 2023 году объем продаж агентства группы ADOR составил 113,3 миллиарда вон, а операционная прибыль - 33,5 миллиарда, в пять раз больше, чем в 2022 году. Из них доля артисток установлена в размере 26,1 миллиарда вон, а на каждую - 5,2 миллиарда вон, или 3,8 миллиона долларов. Крутые девушки!