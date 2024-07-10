Маскоты на гребне корейской волны - (2)

Лиса Мумусси, маскот GS Retail, запущенный в 2022 г. даже имеет свой аккаунт в одной из соцсетей. На него подписано уже более 20 тысяч человек. © GS Retail





Обзаведение фанатами

В наши дни контент с персонажами делает очередной шаг на пути к тому, чтобы встать в центре корейской потребительской культуры. Самый примечательный тренд - растущее число компаний, разрабатывающих с нуля собственные маскоты.

В январе 2024 года во время проведения поп-ап презентации флагманский магазин GS25 был оккупирован огромной толпой пришедших посмотреть на антропоморфную тибетскую лису Мумусси 무무씨 - персонажа, запущенного в 2022 году GS Retail, оператором этой сети круглосуточных минимаркетов. В компании заявили, что использование Мумусси оказалось столь успешным, что cейчас в продаже есть более 50 различных видов мерчей с её изображением, которые пользуются популярностью у покупателей, а ежегодный объём продаж этих товаров составляет более одного миллиона единиц.

Чтобы поддерживать интерес потребителей, для Мумусси завели аккаунт в одной из соцсетей, на который сейчас подписано более 20 тысяч человек.

Ещё один пример успешной разработки компанией собственного персонажа, привлекающего потребителей и формирующего фан-базу, - розовый мишка Беллигом 벨리곰, созданный в 2018 году Lotte Home Shopping. Сначала мишка привлёк внимание на YouTube и обзавёлся огромной армией фанатов на этой платформе и в TikTok. В 2022 году он получил президентскую награду в номинации «Лучший персонаж» на проводимой KOCCA Korea Content Awards. В последнее время популярность Беллигома вышла за пределы Кореи, поэтому Lotte Home Shopping предпринимает шаги по продвижению контента с ним за рубежом.

Брендизация на основе маскотов активизировалась и в государственном секторе. Ещё в середине 1990-х годов местные органы самоуправления использовали в качестве персонажей символы региона. Большой успех кошечки Коянкояни 고양고양이, созданной в 2011 году властями города Коян провинции Кёнгидо, убедительно продемонстрировал потенциал персонажей в продвижении городов и регионов.

В последнее время всеобщее внимание привлекает Чоаён 조아용, маскот города Ёнин. Этот забавный зелёный дракончик с рожками, представленный в 2016 году, поддерживает свою популярность, используя различные платформы и форматы, при этом дизайн персонажа постоянно обновляется. Недавний продукт с Чоаёном, выпущенный в сотрудничестве с Everland, крупнейшим корейским тематическим парком аттракционов, был продан в количестве более 4 тысяч единиц всего лишь за две недели, доказав тем самым, что маскоты государственных организаций тоже могут иметь коммерческую ценность.

Созданный в 2010 году иллюстратором Юн Хе Чжи кролик Моллани 몰랑이 (Molang) стал главным героем телесериала, снятого в 2015 году французской студией анимации Millimages. Анимация транслируется через Ютуб и Netflix. Популярность Моллани послужила залогом успеха коллаборации с разными брендами, а в столичном районе Ённам-дон открыта даже галерея и одновременно поп-ап магазин в честь Моллани, в котором тинейджеры и молодые девушки любят фотографироваться с различными фигурами Моллани.





Gallery Molang — это поп-ап магазин в сеульском районе Ённам-дон. Созданный в 2010 г. иллюстратором Юн Хечжи кролик Моллани (Molang) стал главным героем телесериала, снятого в 2015 г. французской студией анимации Millimages. Популярность Моллани послужила залогом успеха коллаборации с разными брендами.

© Hayanori





Разнообразные платформы

Индустрия персонажей теперь больше, чем просто производство и продажа мерчей. Персонажи обзаводятся фанатами и даже становятся инфлюэнсерами. Это связано главным образом со сменой поколений.

Люди, которые выросли на комиксах и видеоиграх, становятся главной возрастной группой потребителей индустрии персонажей. Это значит, что маскоты, которые раньше считались частью мира детей и кидалтов, теперь заняли место и в культуре взрослых. К тому же уважение молодёжи ко вкусам и хобби каждого наряду с тенденцией вникать в то, что любишь, создают благодатную почву для роста популярности персонажей.

Ещё один фактор, способствующий развитию этой индустрии, - стратегическое размещение трендовых персонажей. В прошлом они обитали в основном на теле- и киноэкранах, но затем обосновались на интернет-платформах. Как следствие, появилось больше свободы выражения, что привело к созданию новых персонажей, которые лучше отражают мысли и чувства молодёжи.

Согласно данным KOCCA, рынок маскотов как объектов интеллектуальной собственности с каждым годом растёт, и к 2025 году его ёмкость может составить 11 миллиардов 800 миллионов долларов. И по мере того как центр производства контента с персонажами перемещается из Японии и США в Корею, крепнет уверенность в том, что их ждёт светлое будущее.





Чхве Чжи Хе

сотрудница Центра потребительских трендов Сеульского национального университета









출처: Корейский Фонд, журнал Koreana

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