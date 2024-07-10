﻿Пилот (파일럿, Pilot)

Режиссёр: Ким Хан Гёл
В ролях: Чо Чжон Сок, Ли Чжу Ён, Хан Сон Хва, Син Сын Хо
Жанр: Комедия
Премьера: 31 июля 2024 г.
Звёздной пилот, который за одну ночь потерял всё, готовится к взлёту в новую жизнь!
Хан Чон У - звёздной пилот, пользующийся большой любовью публики.
Он даже участвует в популярном теле-шоу, и ему ничего бояться в этом мире.
Однако из-за моментальной ошибки он неожиданно становится безработным,
потеряв всё, что имел.
Теперь имя Хан Чон У в чёрном списке авиакомпаний, и ни одна из них не желает нанять его в качестве пилота. Оказавшись в тупике, он решает переодеться женщиной и использовать имя своей родной сестры Хан Чон Ми, чтобы устроиться на работу. Благодаря успешной трансформации, он получает новую работу пилота, но радость продолжается не долго.
Хан Чон У сталкивается с новой, неожиданной проблемой...
Будет ли его взлёт в новую жизнь лёгким?