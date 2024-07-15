Эксклюзивное интервью с группой W24!

© FAVOR Entertainment





Дорогие друзья, выпуск «Музыкального марафона» вторых выходных июля был действительно самым что ни на есть специальным, даже особенным! Совсем недавно в одной из студий здания KBS нам посчастливилось пообщаться с очень талантливыми и очаровательными ребятами из бенда W24, которые так любезно согласились на интервью с нами несмотря на то, что они очень-очень заняты. Прежде чем послушать само интервью, мы познакомились с W24. Итак, бойз-бенд W24 дебютировал на сцене в 2018 году. Сегодня в него входит четыре участника: это вокалист и лидер Чон Хо Вон, барабанщик Ким Чжон Гиль, гитарист Ким Юн Су и басист Пак А Рон. Когда барабанщик Чжон Гиль выпустился из Сеульского университета искусств, генеральный директор его нынешнего агентства предложил ему самому найти музыкантов, чтобы собрать бэнд. Первым он решил пригласить басиста А Рона, который помог ему с дипломной работой. Затем Чжон Гиль через общих знакомых нашел и гитариста Юн Су, который учился в том же университете. Это был первоначальный состав W24, трое ребят начали творить вместе. Будущий вокалист и лидер группы Хо Вон единственный не учился с остальными ребятами вместе, его по знакомству в группу пригласил лично директор агентства. Так, ребята наконец собрались все вместе и сегодня очень активно занимаются творчеством, лично создавая свою музыку в стиле поп-рок. Пока ничего необычного, правда? На самом деле W24 – это самая необычная K-POP-группа, и во многом благодаря Чон Хо Вону, который родился в Чили! Парень прожил там целых 19 лет и конечно же в совершенстве владеет испанским и английским, до такой степени, что на этих языках ему говорить проще, чем на корейском. Благодаря этому W24 начали сперва записывать каверы на испанские хиты и обзавелись в Латинской Америке солидной фанатской базой. Ребята решили не останавливаться на достигнутом и попробовать разные языки, в их число вошел и русский. Так, на свет появился первый русский кавер W24 на легендарную песню группы Кино «Группа крови». Реакция на кавер была просто взрывная, и ребята продолжили петь на русском. В итоге сегодня они активно выступают в России и Казахстане и очень тесно сотрудничают с крупнейшей русскоязычной соцсетью ВКонтакте. Впервые в России W24 выступили в прошлом году на Фандомфесте, затем стали первыми корейскими артистами, которые выступили на VK фесте, а в этом году стали уже хедлайнерами мероприятия. Вместе с ВК парни даже записали альбом каверов в рамках проекта «Включай скорее», в который вошли каверы на главные русские песни десятилетий — от1980-х до2020-х. Кроме того, на счету ребят концерт на Авторадио и даже участие в ток-шоу «Кстати» с ведущими Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым иДенисом Дороховым. В общем, ребята стали самыми настоящими звездами в странах СНГ, где их знают как «K-POP группу, которая поет на русском языке». После краткого знакомства с W24, мы послушали интереснейшее интервью ребят и конечно же их музыку! На наших волнах прозвучали такие чудесные песни из репертуара W24, как дебютная композиция «LOVE ME», новинка-эксклюзив песня на русском языке «Звездная ночь», кавер на легендарную «Группу крови», а также песни «Singing Dancing», «Revelations» «SOSIME» и другие.