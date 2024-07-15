Популярная бойз-группа Stray Kids и голливудская звезда Райан Рейнольдс удивили всех неожиданным взаимодействием.

Если раньше К-Pop и Голливуд были чем-то совершенно несовместимым, то теперь взаимодействия корейских и американских знаменитостей - уже не в диковинку. Тем не менее событие, про которое я сейчас вам расскажу повергло в шок всех! 12 июля популярная бойз-группа Stray Kids представила тизер к песне «Chk Chk Boom», которая возглавит новый мини-альбом коллектива «ATE». Stray Kids сами по себе очень популярны по всему миру, но внимание к новому тизеру привлекли не они, а голливудская супер-звезда Райан Рейнольдс! Конечно, поклонники группы знают, что их кумиры знакомы с актером еще с 2021 года, с тех пор как Stray Kids выступили на шоу «Kingdom: Legendary War» с концепцией фильма «Дэдпул». Тогда между артистами завязалась крепкая дружба, и они даже признались друг другу в том, что являются поклонниками друг друга. Тем не менее, поклонники К-поп с трудом поверили своим глазам, когда увидели Райана Рейнольдса в клипе Stray Kids в роле диктора новостей, появившись в кадре на экране маленького телевизора. Поклонники Stray Kids, которые называют себя STAY также заметили, что в тизере участник по имени Сын Мин держит устройство с логотипом TVA, организации, которая появилась в популярном сериале «Локи» от Marvel. Видя тесную дружбу между любимой группой и актерами супергеройской франшизы от Marvel, фанаты уже неоднократно предполагали, что группа может записать саундтрек для одного из проектов киностудии. Вот было бы здорово, если теперь Stray Kids станут частью киновселенной Marvel! В подробностях о всех этих проектах вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 17 июля.

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