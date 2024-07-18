Ли Ён Чжи опубликовала песню об отце - «Незнакомый мужчина»

21-летняя рэпер Ли Ён Чжи, которая привлекает внимание публики своим смелым имиджем, призналась, что в детстве её отец ушёл из дома. На днях она появилась в музыкальной программе KBS2 «The seasons: ZICO’s Artist», в которой представила новый мини-альбом «16 Fantasy». Тогда Ли Ён Чжи исполнила песню «Незнакомый мужчина» и рассказала о своём отце.

«Я не жила с отцом. Прошло много времени с тех пор, как отец ушёл из дома, и я не видела его. Теперь я его почти не помню. Я счастлива с остальными членами семьи, и хотела вложить в песню мысль о том, что теперь я думаю о пропавшем отце как о "незнакомом мужчине"». Ранее, в интервью журналу Ли Ён Чжи рассказала о том, что её с детства воспитывали бабушка и мать. «Мы жили в бедности в маленькой полуподвальной квартире. Я должна была ремонтировать и носить рваные чулки, и не могла есть то, что хотела. Я любила маму и бабушку, но нехватка денег обычно портит отношения между членами семьи. Я часто не слушала их. Честно говоря, как только я начала зарабатывать деньги будучи рэпером, у нас в семье появились чувства мира и счастья»,- сказала Ли Ён Чжи.

Пока она пела песню «Незнакомый мужчина» в программе «The seasons: ZICO’s Artist», на экране появился субтитр: «Посвящается детям, у которых нет выбора семьи».