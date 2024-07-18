Кинофильм с Им Ён Уном пользуется бешеной популярностью

6 июля на платформах ОTT - Coupang Play и TVING - был выпущен короткометражный фильм «In October», где популярнейший в РК певец Им Ён Ун играет главную роль. В фильме «In October» речь идёт о том, как главный герой преодолевает события и эмоции, которые произошли в опустошённом вирусом обществе. Кроме Им Ён Уна, который успешно превратился в актёра с небывалым обаянием, в фильме снялись актёры Ан Ын Чжин и Хён Бон Сик, а режиссёром стал Квон О Чжун.

В мае этого года на сеульском стадионе Кубка мира проводились концерты Им Ён Уна - "IM HERO - THE STADIUM", и тогда коротко был показан отрывок фильма «In October». Это, безусловно, стало горячей темой для обсуждения среди фанатов, и как только фильм был выпущен на ОТТ, он тут же занял первое место среди 20 самых популярных фильмов платформы Coupang Play, и под ним появились почти 13 тыс. откликов! На платформе TVING «In October» также находится в топе по популярности в режиме реального времени.

«In October» можно посмотреть на таких ОТТ как Coupang Play, TVING и Home Choice. А 28 августа запланирована премьера ещё и документального фильма «IM HERO - THE STADIUM» THE MOVIE, в котором показывается весь процесс подготовки и проведения первого для Им Ён Уна концерта на стадионе.