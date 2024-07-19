﻿Револьвер (리볼버, Revolver)

Режиссёр: О Сын Ук
В ролях: Чон До Ён, Чи Чхан Ук, Им Чжи Ён и др.
Жанр: Криминал, триллер
Премьера: 7 августа 2024 г.
«На что я должна быть готова ради получения обещанной компенсации?»
Главная героиня Су Ён работает в полиции. Девушка ожидает переезда в новую квартиру,
о которой давно мечтала. Однажды она неожиданно оказывается вовлечена в незаконные дела.
Ей поступает предложение от мужчины по имени Энди (Чи Чхан Ук) сесть вместо него на два года в тюрьму и получить за это большую компенсацию после освобождения. Су Ён соглашается.
Спустя два года, в день освобождения, у входа в тюрьму её встречает лишь одна незнакомая девушка Юн Сон (Им Чжи Ён).
Су Ён сразу чувствует что-то неладное. Чтобы разобраться с ситуацией, она отправляется на поиски Энди. Однако в процессе поисков сталкивается с ещё большей угрозой...