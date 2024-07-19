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﻿Револьвер (리볼버, Revolver)

#Новости шоу-бизнеса l 2024-07-19


Режиссёр: О Сын Ук
В ролях: Чон До Ён, Чи Чхан Ук, Им Чжи Ён и др.
Жанр: Криминал, триллер
Премьера: 7 августа 2024 г.
 
«На что я должна быть готова ради получения обещанной компенсации?»
Главная героиня Су Ён работает в полиции. Девушка ожидает переезда в новую квартиру, 
о которой давно мечтала. Однажды она неожиданно оказывается вовлечена в незаконные дела. 
Ей поступает предложение от мужчины по имени Энди (Чи Чхан Ук) сесть вместо него на два года в тюрьму и получить за это большую компенсацию после освобождения. Су Ён соглашается.
Спустя два года, в день освобождения, у входа в тюрьму её встречает лишь одна незнакомая девушка Юн Сон (Им Чжи Ён). 
Су Ён сразу чувствует что-то неладное. Чтобы разобраться с ситуацией, она отправляется на поиски Энди. Однако в процессе поисков сталкивается с ещё большей угрозой...
﻿Револьвер (리볼버, Revolver)
﻿Револьвер (리볼버, Revolver)
﻿Револьвер (리볼버, Revolver)
﻿Револьвер (리볼버, Revolver)
﻿Револьвер (리볼버, Revolver)
﻿Револьвер (리볼버, Revolver)
﻿Револьвер (리볼버, Revolver)
﻿Револьвер (리볼버, Revolver)
﻿Револьвер (리볼버, Revolver)
﻿Револьвер (리볼버, Revolver)
﻿Револьвер (리볼버, Revolver)
﻿Револьвер (리볼버, Revolver)
﻿Револьвер (리볼버, Revolver)
﻿Револьвер (리볼버, Revolver)
﻿Револьвер (리볼버, Revolver)
﻿Револьвер (리볼버, Revolver)
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