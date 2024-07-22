Джаз-фанк кугак от бэнда Кёнро Итхаль и певицы Ким Чжэ У









В этом выпуске мы представили творчество очень необычного фьюжн-кугак бенда под названием «Кёнро Итхаль» (경로이탈), а также его вокалистки Ким Чжэ У (김재우). «Кёнро Итхаль» сочетает в своей музыке традиционные корейские мотивы, хип-хоп, джаз и фанк. Коллектив дебютировал в 2019 году в составе семи человек. Это Ким Чжэ У – вокалистка, которая поет в направлении пхансори, гитарист Чон Му Чжин, Им Чжон Хо, который играет на флейте пхири и дудке тхэпхёнсо, басист со смешным псевдонимом, который переводится, как «Собака, которая играет на басу», пианистка Чон Да Ын, ударник Чан Ён Гу и перкуссионист Ли У Сон. Все участници «Кёнро Итхаль» в университете специализировались на музыке, а несколько из них закончили отделение кугак. Все они выпускники лучших ВУЗов Сеула, преподающих искусство. По словам фронтвумен Ким Чжэ У, Кёнро Итхаль собрались вместе, чтобы сделать традиционную корейскую музыку проще и интереснее по-своему. Название группы Кёнро Итхаль означает «отклонение от маршрута». Музыканты выбрали его, чтобы показать, что они намерены пробовать многое за пределами установленных рамок, не привязываясь к канонам традиционной музыки. Ребята всячески экспериментируют, что оправдать свое название. Как же им пришла мысль собратья вместе и перевернуть традиционную корейскую музыку с ног на голову? Все участники были знакомы между собой, ведь выступали на различных мероприятиях, будучи студентами отделения искусств. Участники группы рассказывают, как они были поражены, увидев живое выступление Ким Чжэ У, которая исполняла пхансори. «Она обладает фантастической энергией и харизмой, будто рождена на сцене. Чжэ У умеет зажечь публику», - поделились они в одном из интервью. Так у них и появилась мысль поработать вместе. Помимо выступлений с Кёнро Итхаль участники группы ведут активную деятельность и в других проектах. Например, перкуссионист традиционной музыки Ли У Сон работает сессионным аккомпаниатором на ударных инструментах, а Им Чжон Хун, который играет на тхэпхёнсо, является стажером в Национальном оркестре. Гитарист Чон Му Чжин также активно играет в других группах и является YouTube-блогером. На своем канале Malang Guitar он выкладывает уроки игры на гитаре. Участники Кёнро Итхаль объясняют, что работают вместе, чтобы отвлечься от своих обычных выступлений и продемонстрировать свои таланты более уникальным способом.

Фронтвумен и вокалистка коллектива Ким Чжэ У дебютировала на сцене сольно еще до того, как стала выступать с Кёнро Итхаль, ведь она – профессиональный сориккун, то есть профессиональный вокалист корейской традиционной оперы пхансори. Она окончила бакалавриат и магистратуру факультета корейской традиционной музыки Университета Ханян. Среди ее достижений выступление на многих международных мероприятиях, включая Флорентийский фестиваль 2016 года в Италии, зимние Олимпийские игры в Пхенчхане 2018 года и Фестиваль корейской традиционной музыки в Нью-Йорке 2018 года в США. В своем творчестве Ким Чжэ У продолжает экспериментировать со стилями, ее песни сочетают в себе кугак и джаз.

В эти выходные мы послушали самый знаменитый, дебютный альбом Кёнро Итхаль под названием «Онырын Кёнро Итхаль» (오늘은 경로이탈), что переводится как «Давайте сегодня отклонимся от маршрута». А во второй части прозвучали песни из дебютного сольного альбома Ким Чжэ У под названием «Чхоёна» (처용아).



