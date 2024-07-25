Скончался Ким Мин Ги, чьи песни возбудили дух сопротивления у корейцев

21 июля в возрасте 73 из-за рака желудка скончался певец Ким Мин Ги, который в течение целых 30 лет управлял театром «Хакчон», символом камерных театров в районе Тэханно.

Ким Мин Ги родился в 1951 году в городе Иксане провинции Чолла-Пукто. Он погрузился в художественное искусство ещё в школе средней ступени и поступил на факультет живописи Сеульского госуниверситета. Через некоторое время он проявил недовольство однообразным методом обучения и бросил учёбу, начав карьеру в качестве певца в фольклорном дуэте «Dobidoo» со своим другом.

Песня «Утренняя роса», написанная им в 1970 году, возбудила дух сопротивления в сердцах молодёжи и распространилась из уст в уста в университетах страны. В 1987 году во время всенародного демократического движения против диктатуры тогдашнего президента Чон Ду Хвана толпы людей собирались на площадях и пели эту песню тысячи раз. Певческая карьера самого Ким Мин Ги также была историей сопротивления внешнему давлению. Дебютный альбом "Ким Мин Ги", выпущенный в 1971 году, был конфискован вскоре после выпуска, а его песни "Девочка, разводящая цветы мальвы", "Песнь старого солдата" и "Вечнозелёное дерево" стали запрещёнными. Он работал на швейной фабрике и угольной шахте, чтобы заработать на жизнь, но не прекращал писать песни. В 1977 году Ким Мин Ги выпустил «Вечнозелёное дерево», работая на швейной фабрике, а в 1984 году создал группу народных песен «Люди, ищущие песни»(노래를 찾는 사람들) и выпустил проект-альбом.

Ким Мин Ги активно участвовал также в создании и постановках спектаклей, в частности, пьесы "Иисус в золотой короне (금관의 예수)", дворовой оперетты "Агу (아구)", песенного спектакля "Свет завода (공장의 불빛)" и спектакля “Нет ли детей у того покойного! (멈춰선 저 상여는 상주도 없다더냐)”. А после открытия театра Хакчон в районе Тэханно в 1991 году, он ещё активнее ставил спектакли. Там покойный готовил многочисленных артистов, которые ныне возглавляют мир шоу-бизнеса страны. Самый знаменитый в истории корейской фольклорной музыки - ныне покойный Ким Гван Сок - провёл в Хакчоне более тысячи живых выступлений и стал самой большой звездой, когда-либо подготовленной этим театром.

Рок-мюзикл «Первая линия метро» (지하철 1호선), премьера которого состоялась в 1994 году в Хакчоне, является монументальным произведением в истории корейского мюзикла. Ким Мин Ги переделал немецкий оригинал, и по 2023 год более восьми тысяч раз ставил «Первую линию метро», привлекая более 700 тысяч зрителей. Хотя Ким Мин Ги почти всю жизнь переживал финансовые трудности, он оставался священным отцом театрального искусства в районе Тэханно.

В 2001 году Ким Мин Ги получил главный приз и премию за лучшую режиссуру в рамках Награды за выдающиеся достижения в области кинематографа, телевидения и театра “Baeksang Arts Award” за мюзикл «Названные братья», а также медаль Гёте от правительства Германии за вклад в культурный обмен между РК и Германией с мюзиклом «Первая линия метро».