Актёры Ён Чжон Хун и На Ин У ушли с программы «Одна ночь два дня»

21 июля участники развлекательной программы KBS 2TV «Одна ночь два дня» (1박 2일) Ён Чжон Хун и На Ин У передали свои последние приветствия. В тот день на телеэкране было показано их последнее путешествие.

В конце передачи На Ин У поблагодарил всех, мол, «Каждый раз, когда я приезжал на съёмки, я испытывал определённую боязнь, так как я должен был стараться, чтобы уровень популярности программы «Одна ночь два дня» не опускался из-за меня. Но я мог преодолеть волнения благодаря другим участникам и создателям программы. Кроме того, зрители давали мне много сил, чтобы я мог весело путешествовать. Я искренне благодарен за всё это!».

Ён Чжон Хун сказал также: «Мне кажется, что это было короткое, но очень длинное путешествие. Я впервые попробовал себя на развлекательных шоу, но благодаря доверию зрителей смог встретить сегодняшний день. К сожалению, я на этом прощаюсь. Спасибо, что подарили мне столько любви!»

Ён Чжон Хун присоединился к программе «Одна ночь два дня» в декабре 2019 года и путешествовал вместе с ней в течение целых четырёх с половиной лет. А На Ин У присоединился к ней в феврале 2022 года и теперь решил уйти, чтобы сосредоточиться на своей основной работе.

Продюсер Ли Чжон Гю, который с апреля 2022 года был главным продюсером программы «Одна ночь два дня», также покинет её. Его заменит продюсер Чу Чжон Хён.