Популярная группа KARA представила новую песню «Hello», в которой звучит голос покойной Ку Ха Ра.

Пару выпусков тому назад мы рассказывали, что легендарная гёрлз-группа второго поколения K-POP KARA объявила о своем возвращении на сцену в июле. Не так давно 16 июля Пак Гю Ри, Хан Сын Ён, Николь, Кан Чжи Ён и Хо Ён Чжи представили предрелизную песню под названием «Hello», которая растрогала до слез абсолютно всех слушателей. Скорее всего, вы должны помнить трагическое событие, которое буквально потрясло весь мир в конце 2019 года. Одна из участниц KARA Ку Ха Ра решила покинуть этот мир, не сумев справиться с бедами в личной и давлением общественности. Это стало огромной потерей для музыкальной индустрии и общества Кореи в целом, все здесь до сих пор вспоминают о Ха Ра с теплотой и нежностью. И вот, спустя столько лет участницы KARA дали возможность всем снова услышать ангельский голос Ха Ра в новой песне. Точнее будет сказать даже новой-старой песне, ведь композиция «Hello» — это неизданный трек, который должен был быть выпущен в составе четвертого полноформатного альбома KARA «Full Bloom» 2013 года. «Hello» — это трогательная баллада, в которой поется о встречах и расставаниях, приветствиях и прощаниях. В ней раскрываются различные значения слова «goodbye», такие как радость воссоединения и печаль разлуки. Очень трогательно выглядят предрелизная и официальная обложка цифрового сингла «Hello». На первом рисунке кто-то машет пушистым облакам, которые плывут по голубому небу. А на второй фотографии пять пар рук держатся друг за друга на фоне все того же голубого безмятежного неба. В самой композиции можно услышать голоса всех шести участниц KARA. Голос покойной Ку Ха Ра был записан еще при ее жизни, на корейском языке. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 24 июля.

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