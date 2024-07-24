﻿Побег: Проект «Тишина» (탈출: 프로젝트 사일런스 PROJECT SILENCE)





Режиссёр: Ким Тхэ Гон

В ролях: Ли Сон Гюн, Чу Чжи Хун, Ким Хи Вон и др.

Жанр: Триллер

Премьера: 12 июля 2024 г.

«Большой мост, ведущий к аэропорту, находится под угрозой обрушения, а все выжившие становятся мишенями...»

В силу ухудшения погоды на большой мост опустился густой туман, и ничего не видно вокруг. Из-за этого на мосту происходит серийное столкновение автомобилей, возникают внезапные взрывы, а люди оказываются изолированы.

Тем временем среди машин на мосту оказывается фургон, который тайно перевозил экспериментальных собак военного проекта «Тишина». Из-за взрыва злые собаки вырываются на свободу и все люди на мосту становятся мишенями для них. Ситуацию невозможно контролировать, и она становится крайне критичной.