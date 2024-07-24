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﻿Побег: Проект «Тишина» (탈출: 프로젝트 사일런스 PROJECT SILENCE)

#Новости шоу-бизнеса l 2024-07-26


Режиссёр: Ким Тхэ Гон
В ролях: Ли Сон Гюн, Чу Чжи Хун, Ким Хи Вон и др.
Жанр: Триллер
Премьера: 12 июля 2024 г.
 
«Большой мост, ведущий к аэропорту, находится под угрозой обрушения, а все выжившие становятся мишенями...»
В силу ухудшения погоды на большой мост опустился густой туман, и ничего не видно вокруг. Из-за этого на мосту происходит серийное столкновение автомобилей, возникают внезапные взрывы, а люди оказываются изолированы. 
Тем временем среди машин на мосту оказывается фургон, который тайно перевозил экспериментальных собак военного проекта «Тишина». Из-за взрыва злые собаки вырываются на свободу и все люди на мосту становятся мишенями для них. Ситуацию невозможно контролировать, и она становится крайне критичной. 
Администратор госслужбы безопасности (Ли Сон Гюн), водитель эвакуатора, приехавший для наведения порядка на мосту (Чу Чжи Хун) и главный исследователь проекта «Тишина», тайно перевозивший экспериментальных собак (Ким Хи Вон)... Все они вступят в жёсткую борьбу за жизнь!
﻿Побег: Проект «Тишина» (탈출: 프로젝트 사일런스 PROJECT SILENCE)
﻿Побег: Проект «Тишина» (탈출: 프로젝트 사일런스 PROJECT SILENCE)
﻿Побег: Проект «Тишина» (탈출: 프로젝트 사일런스 PROJECT SILENCE)
﻿Побег: Проект «Тишина» (탈출: 프로젝트 사일런스 PROJECT SILENCE)
﻿Побег: Проект «Тишина» (탈출: 프로젝트 사일런스 PROJECT SILENCE)
﻿Побег: Проект «Тишина» (탈출: 프로젝트 사일런스 PROJECT SILENCE)
﻿Побег: Проект «Тишина» (탈출: 프로젝트 사일런스 PROJECT SILENCE)
﻿Побег: Проект «Тишина» (탈출: 프로젝트 사일런스 PROJECT SILENCE)
﻿Побег: Проект «Тишина» (탈출: 프로젝트 사일런스 PROJECT SILENCE)
﻿Побег: Проект «Тишина» (탈출: 프로젝트 사일런스 PROJECT SILENCE)
﻿Побег: Проект «Тишина» (탈출: 프로젝트 사일런스 PROJECT SILENCE)
﻿Побег: Проект «Тишина» (탈출: 프로젝트 사일런스 PROJECT SILENCE)
﻿Побег: Проект «Тишина» (탈출: 프로젝트 사일런스 PROJECT SILENCE)
﻿Побег: Проект «Тишина» (탈출: 프로젝트 사일런스 PROJECT SILENCE)
﻿Побег: Проект «Тишина» (탈출: 프로젝트 사일런스 PROJECT SILENCE)
﻿Побег: Проект «Тишина» (탈출: 프로젝트 사일런스 PROJECT SILENCE)
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