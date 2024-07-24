Сосуществование старого и нового

В Сеуле есть район, который уже несколько лет, благодаря соцсетям, набирает популярность, несмотря на то, что это не процветающий квартал. Это место, которое часто упоминается с хэштегом #hotplace - Ыльчжиро. Будучи типичной промзоной в центре города, заполненной предприятиями малого бизнеса, в том числе, типографиями и мастерскими, где производят изделия из металлов, керамическую плитку и осветительные приборы, Ыльчжиро известен как район, «где есть всё».Местные переулки заполнены мчащимися скутерами, треском сварки, запахом нагретого железа, а также жизнью и временем людей, которые создали сегодняшний Ыльчжиро. Эти наслоения прошлого привлекают сюда молодёжь, которую интересует необычное времяпрепровождение или старина.





В напоминающих лабиринт переулках Ыльчжиро выстроились в ряд различные мастерские, лавки, типографии и другие мелкие предприятия, появившиеся здесь в 1950-1960-х гг. Самая «древняя» часть района — 3-я улица Ыльчжиро, где компактно расположились старые малоэтажные здания.

ⓒ Seol Dong-ju





Когда на 3-ю улицу Ыльчжиро опускаются сумерки, её переулки заполняет молодёжь, которая стекается сюда ради популярных местных ресторанчиков. В Ыльчжиро много старых заведений, которые разделяют с районом его историю.

ⓒ Seoul Tourism Organization





Колыбель производстваВ период японского колониального правления административные округа Сеула были реорганизованы, а его центральный округ назывался Хвангымчжон. В начале XX века здесь активизировалось производство текстиля, продуктов, а также типографское дело, благодаря чему в округе процветала торговля и мелкое производство. После Освобождения округ переименовали в честь Ыльчжи Мундока, знаменитого полководца эпохи Когурё.

После Корейской войны в Сеул хлынули беженцы, в результате чего в Ыльчжиро и на берегах речки Чхонгечхон появились трущобы. По ночам беженцы спали в своих лачугах, а днём пытались торговать всякой всячиной. Главным товаром было оборудование и инструменты с американских баз, а также металлолом, оставшийся после войны. Местные торговцы со временем научились ремонтировать и даже производить кое-какую технику, в результате чего Ыльчжиро стал восприниматься как место, где могут смастерить что угодно практически из ничего. Одно время даже ходила шутка, что, если потолкаться на Ыльчжиро, можно собрать себе танк - настолько отточили свои навыки металлообработки местные мастера.

В здешних переулках обосновались предприятия, производящие электротовары и электронику, изделия из металла и стекла, освещение, керамику и мебель, что ещё больше оживило экономику округа. В 1970-е годы, на пике процветания Ыльчжиро, говорили, что у местных торговцев было так много клиентов, что они с трудом находили минутку, чтобы подсчитать выручку.

Но во второй половине 1980-х годов правительство решило, что предприятиям, производящим электротовары и электронику, не место в центре города, и многие производства были вынуждены переехать. К тому же по причине обветшания жилья и инфраструктуры в округе задумались о редевелопменте. Но из-за сложностей с определением границ земельных участков и прав собственности на них процесс затормозился, приведя только к повышению цен на недвижимость.





Торговые площади комплекса «Сеун-санга» десятилетиями были центром торговли электроникой и запчастями для неё. После масштабной реновации они вновь открылись в 2017 г.

ⓒ Roh Kyung





Уважение к старомуЫльчжиро помогал не только экономике: молодые деятели искусства могли легко найти здесь материалы для своей деятельности, будь то живопись, театр или кино, а не найдя необходимого - заказать его у местных мастеров. Выполняя заказы, мастера общались с творческой молодёжью и иногда посредством практических советов или консультаций даже становились «соавторами» культурных и художественных проектов.

Именно молодые деятели искусства подняли ветер перемен в клонящемся к закату Ыльчжиро, заново пролив свет на его ценность. С середины 2010-х годов те, кто искал для себя мастерскую или помещение для выставок или выступлений, стали обращать внимание на этот округ. Плюсом Ыльчжиро была невысокая арендная плата.

Обосновавшуюся здесь творческую молодёжь объединяет намерение создавать пространства, которые не выбиваются из окружения. Вместо полной реновации арендованных мастерских или выставочных залов в соответствии со своей целью большинство использует имеющиеся интерьеры. Они не убирают де(э)кор из кирпича на фасадах, который был в моде десятки лет назад, и не выбрасывают старую мебель.

Многие даже оставляют вывески бывших магазинов и фабрик и ничего в них не меняют. Такое отношение к старому и сохранение того, что стало историей Ыльчжиро, позволяет созданным ими новым пространствам естественно вписаться в облик округа.





Блуждая по лабиринту узких переулков Ыльчжиро, вы можете случайно натолкнуться на уникальное место. N/A Gallery, открывшаяся в 2018 г., спряталась в переулке мастерских, где занимаются металлообработкой, на 4-й улице Ыльчжиро.ⓒ N/A Gallery





«Ыльчжи Тарак», открытый KOLON FnC в 2020 г., концептуально разработан как мультибрендовый магазин. Студия LimTaeHee Design, которая взялась за проектирование этого магазина, сфокусировалась на том, чтобы вписать его в окружающий городской пейзаж. Сохранив оригинальный внешний вид старого здания, при оформлении его интерьера дизайнеры использовали старую мебель и сохранили имевшийся декор и пол.Courtesy of LTH; Photo by Yong Joon Choi





Рождение Хипчиро Деятели культуры и искусства, обосновавшиеся в Ыльчжиро, смело экспериментировали, если это обещало новизну, пусть даже их выставки и выступления не обязательно приносили деньги. В свои творческие эксперименты они часто вплавляли локальные и архитектурные особенности, присущие Ыльчжиро.

Их деятельность начала проникать и в пищевую культуру Ыльчжиро: рядом с пространствами культуры и искусства стали появляться кофейни и бары. В этих заведениях тоже предпочли не стирать следы предшественников.

В какой-то момент эти заведения стали комплексными культурными пространствами со стёршимися границами: в ресторане проводят выставку живописи, а кафе каждый день становится концертной площадкой. А выставка-продажа ремесленных изделий в коктейль-баре - это для Ыльчжиро самое обычное дело. Естественно, что благодаря сарафанному радио округ быстро стал модным местом. В результате родился неологизм «Хипчиро», в котором «Ыльчжиро» соединили с английским «hip» - «модный, классный».





Кафе-бар Ace Four Club появился в результате реновации 60-летней чайной недалеко от 3-й улицы Ыльчжиро. Новый владелец ради старых завсегдатаев заведения предпочёл сохранить следы прошлого, в частности оставил без изменений входную дверь.ⓒ Seol Dong-ju





Ким Ми Гён социолог

*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.



