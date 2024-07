Королевы лета SISTAR и их хиты

Дорогие друзья, в Корее хоть и разгар лета, на смену пылающему солнцу пришли проливные дожди. В такие серые пасмурные дни хочется всеми возможными способами вернуть себе радостное летнее настроение. Например, слушать летние хиты, смотреть, как очаровательные участницы корейских гёрлз-групп танцуют свои завораживающие танцы на фоне лазурного моря. Под это описание идеально подходит творчество популярной в прошлом группы SISTAR, в музыкально копилке которой не один летний хит, который навсегда останется в истории K-POP. Итак, группа SISTAR дебютировала на корейской эстраде в июне 2010 года в составе четырех человек: Со Ю, Бо Ра, Та Сом и Хё Рин. 3 июня состоялся официальный релиз их первого сингла «Push Push». Это весёлая танцевальная композиция, которая стала для девушек проводником на большую сцену и открыла для них путь к успеху и популярности. Известно, что одна из участниц группы – Со Ю – готовилась дебютировать вместе с другой популярной гёрлз-группой 4minute, которая дебютировала на сцене несколькими годами ранее. Однако в последний момент Со Ю была исключена из состава коллектива. Поэтому, когда мечта девушки о сцене, наконец-то, сбылась, после первого выступления Sistar в передаче «Music Bank» на KBS, от переполнявших её чувств бедняжка даже разрыдалась.

Карьера девушек стала стремительно развиваться, и уже 25 августа состоялся релиз второго сингла SISTAR «Shady Girl». В клипе к снялся безумно популярной на тот момент участникSuper JuniorКим Хи Чхоль.Песня также имела большой успех, популярность группы росла не по дням, а по часам. В 2011 году девушки представили свой первый полноформатный альбом под названием «So Cool», одноименный заглавный трек которого также стал огромным хитом в стране. «So Cool» — это захватывающая клубная танцевальная композиция авторства продюсера-хит-мейкера Brave Brothers. В 2012 году коллектив представил целых два новых релиза, которые оба стали очень успешны: это песни «Alone» и «Loving U». В 2013 году SISTAR немного отошли от своего привычного энергичного и задорного образа и обратились к более зрелому звучанию, пример тому «Give It To Me». Несмотря на то, что это были не те SISTAR, к которым все привыкли, новые образы также пришлись слушателям по душе. Концепция «Мулен Руж», которая была использована в клипе «Give It To Me», прекрасно подошла SISTAR еще во многом благодаря мощному вокалу Хё Рин и Со Ю. В 2014 группа вновь представила летнюю композицию «Touch My Body». Фанаты, видимо, настолько сильно соскучилась по свежим летним Хё Рин, Со Ю, Бо Ра и Та Сом, что вмиг сделали новый релиз «Touch My Body» абсолютным хитом. В следующем 2016 году SISTAR решили снова вернуться к образам роковых красоток и представили песню «I Like That». В этой драматичной танцевальной композиции SISTAR просят надоедливого бывшего наконец оставить их в покое. В очередной раз SISTAR доказали всем, что каждое лето они – королевы корейской эстрады, песня «I Like That» снова имела большой успех. К сожалению, эта песня стала последним большим хитом группы, ведь в 2017 году группа SISTAR была расформирована. Как говорят поклонники K-POP, в этой индустрии существует проклятие «7 лет», когда группа не продлевает свои первые контракты, заключенные с продюсерским агентством, и решает завершить групповое продвижение. Расформирование SISTAR большой потерей для все индустрии K-POP, многие до сих пор вспоминают этих «летних королев» и скучают по их легким веселым песням. К счастью, почти все участницы продолжают заниматься музыкой. Со Ю и Хё Рин выступают сольно, а ранее в этом году Бо Ра даже воссоединилась к Хё Рин в юните SISTAR 19 и они вместе представили песню «NO MORE (MA BOY)». Этот релиз дал надежду поклонникам SISTAR на то, что их любимая группа тоже когда-нибудь воссоединится и представит свой новый летний хит.

В этот день на наших волнах прозвучали летние хиты в исполнении SISTAR, среди которых песни «Loving U», «Push Push», «So Cool», «Touch My Body» и другие.