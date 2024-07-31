Легендарная гёрлз-группа 2NE1 объявила о возвращении спустя 8 лет.

Вот уже некоторое время по Интернету ходят слухи о том, что легендарная гёрлз-группа второго поколения K-POP 2NE1 может воссоединиться. В середине июня продюсерское агентство коллектива YG Entertainment сообщило, что лидер группы CL встретилась с генеральным директором компании Ян Хён Соком, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество. Многие не поверили этой новости, ведь 2NE1 не выпускают новую музыку уже много лет, с 2016 года. Однако дальше в Сети стало появляться все больше новых новостей о возможном «камбеке» артисток. Так, в середине июля стало известно, что состоялись переговоры Ян Хён Сока и уже всех четырех участниц 2NE1. Тогда агентство заявило: «Поскольку это была первая официальная встреча продюсера Яна и участниц 2NE1 за восемь лет, на данный момент ни о каких конкретных планах мы сообщить не можем. Однако продюсер Ян, который испытывает особую привязанность к 2NE1, выслушал просьбы каждой из участниц и проникся ими, поэтому мы надеемся в скором времени сообщить фанатам хорошие новости». Позднее, в конце месяца CL была снова замечена у здания YG Entertainment, что подкрепило надежду в сердца фанатов. И вот наконец, 22 июля в своем официальном обращении на Ютуб-канале Ян Хён Сок наконец поделился теми самыми хорошими новостями, рассказав, что все это время он и CL, Пак Бом, Да Ра и Мин Чжи действительно обсуждали воссоединение 2NE1. Спустя 15 лет после своего дебюта культовая женская группа отправится в мировые гастроли! В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 31 июля.

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