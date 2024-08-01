Члены женских групп страдают из-за ухудшения здоровья

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Члены женских групп К-РОР всё чаще прекращают свою деятельность из-за проблем со здоровьем.

Перед концертом "2024 aespa LIVE TOUR - SYNK: PARALLINE LINE - in JAPAN", который состоялся 28 июля в Asue Arena Osaka, агентство SM Entertainment заявило, что Карина, одна из членов aespa, не может выступать из-за ухудшения здоровья. А в мае, когда группа вернулась на сцену после перерыва, Винтер не смогла появиться в телешоу в прямом эфире, так как она не выздоровела после операции по пневмотораксу. Это ещё не всё. В июне Ниннин, у которой были симптомы обезвоживания и истощения во время репетиций, пропустила выступление на концерте. Хотя в агентстве неоднократно сообщали, что "Здоровье и безопасность артистов - это приоритет, поэтому мы делаем всё возможное для восстановления их здоровья", но состояние девушек, кажется, не улучшается.

Члены других групп также прекращают деятельность из-за проблем со здоровьем. Пак Кю Ри из группы Кара, которая порадовала своих фанатов выпуском новой песни, прекратила свою деятельность из-за перелома скуловой кости и глазницы. Ей поставили диагноз, что операция и восстановление займут 4-5 недель, поэтому она решила не проводить деятельность в течение июля. 5 июля Си Ён - участница группы Dreamcatcher - тоже приостановила деятельность из-за проблем со здоровьем и не может принимать участие в промоушене по случаю выпуска десятого мини-альбома группы.

В связи со всеми этими фактами фанаты гёрлз-групп обеспокоены здоровьем своих любимых звёзд и требуют агентства сделать всё возможное для улучшения состояния певиц.