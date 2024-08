Ён Чжон А появляется и в реалити-шоу, кинофильме и драме

ⓒ Artist COMPANY

Актриса Ём Чжон А продолжает активно участвовать в программах разных жанров. Вы можете встретиться с ней в реалити-шоу на канале TVN «Прямая доставка продуктов питания (언니네 산지직송)», в драме ОТТ «No Way Out: The Roulette» и в кинофильме в Netflix «Кросс».

В первой серии программы «Прямая доставка продуктов питания» Ём Чжон А собирала анчоусы, которые падали на её голову, как снежные комья. Дело в том, что актёры помогали рыбакам, которые вытряхивали анчоусов из сети. Это было очень тяжело, но Ём сказала: «Когда мы попробуем такое? Ведь интересно!» А во временном доме в рыбацком посёлке эта неугомонная женщина вытащила из чемодана много закусок и алкоголя, хотя это запретили создатели программы. Затем актриса продемонстрировала свои кулинарные навыки, хорошо приготовив такие блюда как жареные анчоусы на решётках, анчоусы в кляре, свинина на гриле, холодный суп с водорослями и салат с овощами.

Ём Чжон А сыграет совершенно другую роль в драме "No Way Out: The Roulette", первая серия которой была выпущена 31 июля. В ней рассказывается о чудовищном злодее Ким Гук Хо, который устроился жить в городе Хосан после освобождения из тюремного заключения. Но мир не может оставить его в покое и хочет наказать. Выдаётся публичный заказ на его убийство, а человек, которому удаётся его убить, получит компенсацию в размере 20 миллиардов вон. Так что начинается жестокая борьба людей за эти деньги. Ём Чжон А выступает в качестве амбициозного мэра города Хосан, которая стремится повысить свой рейтинг популярности, используя события, связанные с Ким Гук Хо.

А в августе на Netflix выйдет фильм «Кросс», в котором Ём Чжон А покажет другие чары. «Кросс» - это развлекательный боевик. В нём муж, который скрывает своё прошлое в качестве секретного агента, и жена, которая сейчас работает в отделе по борьбе с насильственной преступностью, оказались вовлечены в большое уголовное дело. Ём Чжон А превратится в милую жену и одновременно детектива, которая запросто наезжает на насильников.