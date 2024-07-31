Новые бренды в индустрии света - (1)

Шоу-рум AGO на третьем этаже «Тэрим-санга» в Ыльжчиро. Бренд, основанный И Убоком, дистрибьютором осветительных приборов с 30-летним стажем, и обосновавшимся в Стокгольме дизайнером Ю Хвасоном, впервые представил свою продукцию в 2019 г. на ярмарке Maison&Objet.

Courtesy of Studioflock; Photo by texture on texture





Компания AGO, созданная в 2019 году, вдохнула новую жизнь в унылое производство освещения в Корее благодаря лаконичному и в то же время элегантному дизайну своей продукции. Успех был достигнут в результате сотрудничества дизайнеров с владельцами малых предприятий, которое стало возможным благодаря особой промышленной экосистеме столичного района Ыльчжиро.

Проект «Будущее наследие Сеула», запущенный властями столицы в 2013 году, ставит своей целью находить и охранять ещё не объявленные культурным наследием, но имеющие несомненную ценность городские объекты. К ним, в частности, относится Улица осветительных приборов Ыльчжиро, расположенная между 3-й и 4-й улицами Ыльчжиро. Здесь компактно расположено около двухсот специализированных магазинов, многие из которых в этом бизнесе уже более 30 лет.

Наряду с мебелью, инструментами, плиткой, скульптурой, швейным оборудованием, печатной продукцией и т.п., светотехника является одним из важнейших продуктов Ыльчжиро, начиная с 1960-х годов. А 1970-1980-е годы были для местной индустрии света золотыми временами. В начале 1990-х, как следствие возникновения новых городов, в столичном регионе развернулось жилищное строительство, в особенности многоквартирных и малоквартирных домов. В связи с этим увеличился спрос на осветительное оборудование, что обеспечило производству дальнейшее развитие. Позже, когда люди начали серьёзно интересоваться дизайном интерьера, они стали приходить в Ыльчжиро в поисках осветительных приборов, которые могли бы украсить дом. В этой специфической экосистеме, формировавшейся не один десяток лет, и появился бренд AGO, что считается новой вехой в истории корейской индустрии освещения.





Павильон AGO на ярмарке Seoul Living Design Fair в 2021 г. В павильоне, построенном из материалов, которые можно утилизировать, бренд представил разнообразную продукцию, в частности линейки «BALLOON», «CIRKUS» и «ALLEY» с присущим продукции AGO чётким дизайном.

ⓒ AGO









Свет в конце тоннеля

Индустрия освещения Ыльчжиро исторически играла ключевую роль в промышленном секторе столицы, но одновременно с ней существовала и проблема контрафакта. За минувшие годы рынок освещения в Ыльчжиро серьёзно изменился. Это, в частности, произошло по той простой причине, что стало возможно приобрести онлайн зарубежные товары по низким ценам, а также потому, что с появлением у потребителей эстетических критериев они стали избегать подделок. Чтобы не растерять покупателей, торговцы предприняли усилия, улучшающие обслуживание и повышающие качество товаров, в частности создали Корейский кооператив по дистрибуции осветительного оборудования и коллективный бренд ALLUX (올룩스).

Столичные органы самоуправления также предложили ряд мер с целью сохранить уникальную Улицу освещения и подготовить почву для нового роста. Для этого администрация округа Чун-гу совместно с Сеульским фондом дизайна организовала фестиваль «Euljiro, Light Way», впервые проведённый в 2015 году. Посредством разнообразных программ, выставок, концертов и туров по Ыльчжиро этот фестиваль знакомил широкую публику с индустрией освещения Ыльчжиро.

В 2017 году администрация Чун-гу и Сеульский фонд дизайна, сделав ещё один шаг вперёд, запустили проект «By Euljiro», чтобы местные производители освещения, объединившись с дизайнерами Ыльчжиро в команды, разрабатывали новые товары. Продукция трёх из восьми команд, принявших в нём участие, на следующий год была представлена на самой крупной европейской ярмарке интерьера - парижской Maison&Objet (메종&오브제). Проект продолжился в 2018 и 2019 годах. Тогда в нём принимало участие одиннадцать и десять команд соответственно, и оба раза были успешными.

Ли У Бок (이우복), глава предприятия Modern Lighting, которое уже 30 лет торгует осветительными приборами в Ыльчжиро, увидел в этом проекте потенциал для решения проблемы контрафакта. Схожим образом проект привлёк внимание дизайнера Ю Хва Сона (유화성), основателя находящейся в Стокгольме дизайнерской студии BYMARS. По словам этого известного своим смелым стилем и тщательным подходом к работе предпринимателя, он «включился в проект “By Euljiro”, поскольку критически воспринимал то, что в Ыльчжиро широко представлена контрафактная продукция, и хотел попробовать решить эту проблему вместе с другими причастными сторонами». Познакомившись благодаря этому проекту с Ю Хва Соном, Ли У Бок в 2017 году предложил ему реформировать производство освещения в Ыльчжиро. Так и был создан бренд AGO, название которого - это записанное латиницей китайские иероглифы со значением «старый друг».





Пак Ын Ён писательница-фрилансер









*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.