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Победа (빅토리, Victory)

#Новости шоу-бизнеса l 2024-08-02


Режиссёр: Пак Пом Су
В ролях: Хери, Пак Сэ Ван, Ли Чжон Ха, Чо А Рам
Жанр: Драма
Премьера: 14 августа 2024 г.

Вставай! 
Поднимай себе настроение! 
Развеселись!
В 1999 году в городе Кочжэ, расположенном на юге Корейского полуострова, лучшие подруги Пхиль Сон (Ли Хе Ри) и Ми На (Пак Се Ван) увлекаются танцами. Чтобы обеспечить постоянное место для репетиций танцев, девочки создают в школе группу поддержки спортивной команды. К этой группе присоединяется девочка Се Хён (Чо А Рам), бывшая лидер группы поддержки сеульской школы, которая недавно переведена в школу в Кочжэ. В итоге создался клуб Millennium Girls! 
Участницам Millennium предстоит привести к победе Чхи Хёна (Ли Чон Ха) и его футбольную команду из старшей школы Кочжэ, которая всю историю своего существования занимала последнее место.
Теперь для всех начнётся весёлая поддержка участниц клуба Millennium Girls!
Победа (빅토리, Victory)
Победа (빅토리, Victory)
Победа (빅토리, Victory)
Победа (빅토리, Victory)
Победа (빅토리, Victory)
Победа (빅토리, Victory)
Победа (빅토리, Victory)
Победа (빅토리, Victory)
Победа (빅토리, Victory)
Победа (빅토리, Victory)
Победа (빅토리, Victory)
Победа (빅토리, Victory)
Победа (빅토리, Victory)
Победа (빅토리, Victory)
Победа (빅토리, Victory)
Победа (빅토리, Victory)
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