Победа (빅토리, Victory)





Режиссёр: Пак Пом Су

В ролях: Хери, Пак Сэ Ван, Ли Чжон Ха, Чо А Рам

Жанр: Драма

Премьера: 14 августа 2024 г.





Вставай!

Поднимай себе настроение!

Развеселись!

В 1999 году в городе Кочжэ, расположенном на юге Корейского полуострова, лучшие подруги Пхиль Сон (Ли Хе Ри) и Ми На (Пак Се Ван) увлекаются танцами. Чтобы обеспечить постоянное место для репетиций танцев, девочки создают в школе группу поддержки спортивной команды. К этой группе присоединяется девочка Се Хён (Чо А Рам), бывшая лидер группы поддержки сеульской школы, которая недавно переведена в школу в Кочжэ. В итоге создался клуб Millennium Girls!

Участницам Millennium предстоит привести к победе Чхи Хёна (Ли Чон Ха) и его футбольную команду из старшей школы Кочжэ, которая всю историю своего существования занимала последнее место.

Теперь для всех начнётся весёлая поддержка участниц клуба Millennium Girls!