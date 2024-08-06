Первый полноформатный альбом гёрлз-группы STAYC









1 июля очаровательная гёрлз-группа STAYC (스테이씨) представила свой первый полноформатный альбом «Metamorphic», и в этом выпуске мы послушали новые песни девушек, попутно знакомясь с их историей. Итак, в ноябре 2020 года продюсерское агентство Highup Entertainment анонсировало дебют новой музыкальной группы STAYC. Это музыкальный коллектив из шести участниц: это Си Ын, Су Мин, Сэ Ын, Айса, Джей и Юн. Каждая из них обладает прекрасными вокальными и танцевальными навыками, чем привлекла внимание публики еще до официального дебюта. 18 ноября девушки представили свой первый сингл под названием «Star To A Young Culture», в который вошли две композиции «SO BAD» и «LIKE THIS». Песни были написаны именитыми композиторами, участниками дуэта Black Eyed Pilseung Чхве Гю Соном и Сон Чжу Ëном, которые являются генеральными директорами Highup Entertainment. Дебют STAYC оказался очень успешным и группа сразу же зарекомендовала себя как «коллектив с великолепным вокалом и харизмой». Компания Highup Entertainment продюсирует очень мало артистов, STAYC прозвали «чудом малого и среднего агентства». Вскоре девушки вернулись на сцену, представив новый сингл «ASAP». Новая одноименная композиция «ASAP» принесла девочкам мировую популярность. Год спустя, в сентябре 21 года STAYC выпустили первый мини-альбом под названием «Стереотип». Одноименный заглавный трек тут же стал хитом осени – STAYC установили сразу несколько рекордов во влиятельном корейском альбомном чарте Hanteо. Кроме того, многие музыкальные критики считают, что именно данная пластинка укрепила статус STAYC как одной из лучших K-POP групп 4-го поколения. В начале 2022 года группа представила публике свой второй мини-альбом, который называется [YOUNG-LUV.COM]. В него вошли шесть треков, который возглавила энергичная музыкальная композиция «RUN2U». Песня в одночасье стала большим хитом той зимы и долго не покидала высоких позиций корейских хит-парадов. 2023 год начался для коллектива очень удачно: 14 февраля, прямо в День Святого Валентина, STAYC представили один из самых долгоиграющих хитов в своей карьере, очаровательную песню «Teddy Bear». В августе того же года группа представила третий мини-альбом «TEENFRESH», который возглавила песня «Bubble», которая тоже очень полюбилась фанатам и публике, став еще одним хитом в музыкальной копилке группы. Попутно STAYC довольно успешно вели музыкальную деятельность и в соседней Японии, выпуская свои известные работы уже на японском языке. Так, в конце прошлого года STAYC выпустили свой третий японский сингл «LIT» и, к сожалению, ушли на долгий перерыв. Следующий релиз группы состоялся почти через год после выхода песни «Bubble», это и есть альбом «Metamorphic». Будем надеяться, что эти одаренные девушки больше не уйдут на такой продолжительный перерыв и будут радовать нас своими жизнерадостными песнями почаще.

В этот день на наших волнах прозвучали песни из нового полноформатного альбома STAYC «Metamorphic», среди которых заглавный трек «Cheeky Icy Thang», «Twenty», «1 Thing», «Give It 2 Me» и многие другие.