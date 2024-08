Цзы Юй станет следующей сольной дебютанткой в группе TWICE, представив альбом в следующем месяце.

2 августа участница популярной герлз-группы TWICE Цзы Юй порадовала своих поклонников неожиданными новостями. Без каких-либо предупреждений внезапно в полночь продюсерское агентство артистки JYP Entertainment опубликовало первый тизер предстоящего альбома. Его название «abouTZU» - составное и содержит в себе английское слово «about» и первый слог имени Цзы Юй «TZU», что в сочетании с первым словом становится созвучным в корейском с английским местоимением «You». Все вместе это можно истолковать как «О Цзы Юй». Цзы Юй станет третьей участницей группы TWICE, которая дебютирует на сцене сольно. До нее свои сольные работы представляли ее старшие одногруппницы На Ён и Чжи Хё. А не так давно, пятого августа стало известно, что дебютный сольный альбом и клип младшей участницы TWICE увидят свет совсем скоро, 6 сентября! Еще из последних новостей о TWICE: 27 и 28 июля коллектив успешно провел выступления на стадионе Nissan в Канагаве, Япония, в рамках своего пятого мирового турне. Это было завершающее выступление в рамках гастролей, которые длились 1 год и три месяца. За это время TWICE провели 51 выступление в 27 регионах мира, которые посетили в общей сложности полтора миллиона зрителей. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 7 августа.

