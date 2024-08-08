Лидер группы BIGBANG и солист G-Dragon основал фонд для развития массовой культуры "JusPeace Foundation". Согласно его агентству Galaxy Corporation, 5 августа в Сеуле состоялось учредительное мероприятие данного фонда, на котором G-Dragon был объявлен почётным председателем совета директоров.

В декабре прошлого года было объявлено о создании подобного фонда, а с января этого года он прошёл консультационные совещания и встречи экспертов, подготовив таким образом бизнес по-настоящему. Как оказалось, G-Dragon пожертвует 300 миллионов вон в качестве своего первого взноса. Название фонда "JusPeace Foundation" было создано от английских слов Justice и Peace.

"JusPeace Foundation" будет стремиться внести вклад в развитие культуры авторского права, с одной стороны, и развивать скрытые артистичные таланты, чтобы они могли делать наше общество счастливее, с другой. Фонд будет содействовать справедливому общественному использованию авторского права, спонсировать творческие таланты и поддерживать творческих людей, занимающихся лечением больных через искусство и лечением подростков-наркоманов с помощью музыки.

«Художник не только занимается искусством, но и приносит счастье и мир миру», - сказал G-Dragon. «Я думал, что могу помочь большему количеству артистичных людей, создав общественный фонд». Главный специалист по кадрам агентства Galaxy Corporation Чхве Ён Хо сообщил: «Согласно мнениям G-Dragon, мы сделаем социальный вклад оригинальным путём, начиная с его пожертвования». Известно, что G-Dragon принял решение жертвовать в будущем в фонд также 1% всех своих доходов от музыкальных произведений, которые отныне будут выпущены.