Группе Girls' Generation 17 лет

5 августа группа «Сонёсидэ» - Girls' Generation собралась вместе, чтобы отпраздновать 17-летие своего дебюта. В тот день на YouTube-канале Kwon Yuri, одной из участниц группы, было размещено видео под названием «Соси и Тиффани, с днём рождения!». Соси - это сокращённое название группы, а у одной из певиц Тиффани день рождения - первое августа. На экране собрались только 7 участниц - Ю Ри, Су Ён, Хё Ён, Тхэ Ён, Тиффани, Со Хён и Юн А. А Санни не смог присутствовать, так как находится в США. Платья девушек, которые напоминали церемонию награждения, привлекли особое внимание.

В конце мероприятия Ю Ри сказала: «Мои дорогие соси! И наши неизменные, блестящие фан-клубы, которые сделали нас такими, какие мы есть. Поздравляю всех вас с днём рождения! Если бы не вы, то были бы мы сейчас? Давайте будем верить и полагаться друг на друга и любить, как сейчас!", - поделилась Ю Ри впечатлениями от 17-летия дебюта.

Girls' Generation дебютировала в 2007 году с синглом «다시 만난 세계 (Into the New World)». В ноябре 2022 года девушки выпустили альбом Forever One в честь 15-летия своего дебюта, а затем каждый из них продолжает свою личную деятельность.

Недавно Тиффани появилась в новостной программе в телеканале JTBC 'Newsroom' и сказала: "Мы бы все вместе продолжали совместную деятельность, если бы были хорошие сцены и времена. И я тоже готова прибежать в любое время, когда появятся возможности",- заявила Тиффани о своей готовности к полномасштабной деятельности.