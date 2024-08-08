﻿Сад вечной весны (늘봄가든/ SPRING GARDEN)





Режиссёр: Ку Тхэ Чжин

В ролях: Чо Юн Хи, Ким Чжу Рён, Хо Дон Вон, Чон Ин Гём

Жанр: Триллер

Премьера: 21 августа 2024 г.

Считается, что в РК есть три самых жутких дома с привидениями: психиатрическая больница в волости Кончжиам города Кванчжу провинции Кёнгидо, ресторан сасими в городе Ёндок провинции Кёнсан-Пукто и... ресторан “Сад вечной весны”, который находится в городе Чэчхоне провинции Чхунчхон-Пукто. Действие фильма происходит на фоне третьего.





Главная героиня Со Хи наслаждается счастливой семейной жизнью с любимым мужем, и супруги скоро ожидают ребёнка. Однако муж Со Хи неожиданно покончил жизнь самоубийством, а Со Хи, испытав большой шок, теряет и ребёнка. После смерти мужа Со Хи узнаёт, что он оставил ей дом в отдалённом глухом районе, который называется “Сад вечной весны”...

Вопреки уговорам родной старшей сестры Хе Ран, Со Хи всё же решает переехать в “Сад вечной весны”. Беспокоясь о сестрёнке, Хе Ран следует за ней и вместе с Со Хи начинает жить в мистическом доме... После этого вокруг них начинают происходить странные и даже ужасающие вещи.

Немедленно уходи из этого дома!