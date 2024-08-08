Музыкальные новинки июля 2024 года









Дорогие друзья! Не успели мы и глазом моргнуть, как лето практически пролетело, и мы уже встречаем последний его месяц август. Сегодня вторая его суббота, а это значит, что нам пора подвести музыкальные итоги предыдущего месяца июля. Я подготовила много композиций, которые хочу вам представить, так что давайте скорее начинать! Японский юнит бесконечно большой группы NCT - NCT Wish первого июля представил корейскую версию своего второго сингла «Songbird» или «Певчая птица». Напомню, что NCT WISH – это Си Он и Чжэ Хи из Кореи, и Рику, Юси), Рё, а также Сакуя из Японии. С самого дебюта, который состоялся в феврале этого года, новый юнит продюсирует не кто иная, как легендарная корейская артистка Боа. Так вот, песня «Songbird» - это заразительная танцевальная поп-песня с захватывающим гитарным риффом, в которой ребята поют о птице, приносящей удачу. Участники NCT просят ее взлететь вместе в небо, ведь тогда совершится настоящее чудо.

31 июля на сцене дебютировал новый юнит популярной бойз-группы BTOB, который называться 90tan. В него вошли два участника Со Ын Гван и Ли Мин Хёк. Первый взял себе псевдоним Silver Light, что является буквальным переводом его имени на английский. А Мин Хёк зовется HUTA. У ребят не только прикольные псевдонимы, но и очень забавное название. На самом деле, слово «кугонтхан» обозначает прессованный уголь, которым в прошлом веке отапливали дома. Странноватый выбор для названия, можете подумать вы. Но дело в том, что первые два слога названия «ку» и «гон» представляют собой цифры «девять» и «ноль», то есть «90», а это год рождения Silver Light и HUTA. Вот такая интересная получилась игра слов! Ребята представили трек под названием «TANG TANG TANG». Примечательно, что автором слов и музыки выступил сам HUTA. «TANG TANG TANG» - это зажигательная хип-хоп композиция в стиле 90-х, в которой ребята поют, что завоюют сердце возлюбленной, выстрелив в него со звуком «тан тан тан».

З июля вернулась на сцену талантливая артистка Ли Чхэ Ён, бывшая участница проектной группы IZ*ONE, а ныне успешная сольная певица. Она представила новый третий мини-альбом «SHOWDOWN» с заглавным треком «Don't». В красочном клипе Ли Чхэ Ён демонстрирует свои зажигательные танцы на фоне городского пейзажа, перенося затем их на золотой пляж. Примечательно, что в постановке хореографии к новой песне артистка приняла непосредственное участие. Кроме того, Ли Чхэ Ён сама участвовала и в написании текста к песне «Don’t». Кстати, в ее мелодии можно услышать необычный звук - вибрацию мобильного телефона и мелодии звонка, это очень необычное решение. Как говорят авторы, это песня, которая рассказывает о двойственности разрыва, который слушатели, вероятно, испытали хотя бы один раз. С одной стороны, ты не хочешь слышать ничего о бывшей пассии, но с другой стороны – мечтаешь, чтобы он или она тебе позвонили.

Кроме этих песен в выходные на наших волнах прозвучали «Дни недели» (월화수목금토일) от ONEW, «Serious» в исполнении FT Island, новинки от герлз-групп Weeekly и DREAMCATCHER многие другие.