Новые бренды в индустрии света - (2)

Родившийся в Ыльчжиро бренд AGO сделал себе имя благодаря акценту на дизайне. На фото — светильники линейки «ALLEY», созданные в коллаборации со шведским дизайнером Йонасом Вагеллом.

ⓒ AGO





Чёткий дизайн

Стартовавшая в 2019 году компания AGO выгодно отличалась от других корейских производителей освещения эстетичностью дизайна своей продукции. Оригинальные дизайнерские решения AGO стали глотком свежего воздуха на корейском рынке освещения. Впервые заявив о себе на ярмарке Maison&Objet в 2019 году, AGO представила свою продукцию на Стокгольмской ярмарке мебели и света в 2020 году. В том же году линейка «Cirkus - 서커스 - цирк» была удостоена премии журнала «Wallpaper», победив в категории «Best Dinner Guests». Иначе говоря, дизайн и качество продукции AGO сначала получили признание за рубежом.

В своих светильниках, похожих на слегка приплюснутый пальцем тток из клейкого риса, в футуристических формах, делающих их похожими на космические корабли, и люстрах с легко регулируемым световым потоком дизайнеры AGO показывают, что продукция компании служит не только утилитарным целям. И в этом особую роль сыграл дизайнер Ю Хва Сон, арт-директор AGO. Первое, что он сделал для AGO, был поиск дизайнеров, с которыми можно было бы сотрудничать и разработать фирменный стиль бренда. Благодаря его усилиям в настоящий момент с AGO работает, в частности, швейцарско-бельгийско-французское трио BIG GAME (Огюстен Скотт де Мартенвилль, Эльрик Пети и Грегуар Жанмоно), шведский архитектор и дизайнер Йонас Вагелл и немецкий дизайнер Себастиан Херкнер.

AGO всегда стремится к чёткому дизайну. На основе этого принципа в результате сотрудничества и постоянных дискуссий за два года было создано 13 товарных линий. В том, что за столь короткий период времени удалось создать продукцию с разнообразным дизайном, ключевую роль сыграла промышленная экосистема Ыльчжиро. Здесь можно быстро создать прототип, обсудить его с дизайнерами, внести требуемые изменения, снова сделать прототип и, если потребуется, повторить этот процесс много раз. И всё это благодаря тому, что здесь, в одном месте, собраны мастера, которые специализируются каждый в своей области и используют свой опыт и знания, чтобы предложить дизайнерам подходящие решения.

Но чтобы стать мировым брендом и повысить качество продукции, AGO не может опираться только на потенциал Ыльчжиро. Ратующий за осуществление производства в Корее, Ли У Бок пошёл по пути сотрудничества с предприятиями, расположенными в разных точках страны. Так, в столичном регионе изготавливают необходимые комплектующие, а на заводе в Пхачжу провинции Кёнгидо осуществляют конечную сборку.

В процессе производства дизайнер Ю Хва Сон постоянно общается с мастерами, подчёркивая важность внимания к деталям, чтобы идеально реализовать задуманный проект. Не все из них восприняли всерьёз его принципиальную позицию, но после того, как своими глазами увидели, какое влияние на конечный результат могут оказывать даже мелкие детали, осознали правоту его слов. Так Ю Хва Сон заслужил своё прозвище 0,1 мм.





На выставке Optimistic Design, прошедшей в 2022 г. в шоу-руме AGO, можно было увидеть часть продукции из линейки «PROBE», дизайн которой разработала базирующаяся в Швейцарии студия BIG GAME.

ⓒ AGO





Изменяя промышленную экосистему

Поначалу запуск нового бренда в Ыльчжиро не вызвал энтузиазма. Были сомнения, сможет ли AGO добиться успеха и противостоять натиску контрафакта, а поскольку в Корее большинство жилья сдаётся с отделкой и с освещением, удастся ли убедить потребителя в привлекательности бренда, специализирующегося на освещении. Но превосходный дизайн и качество продукции AGO помогли компании занять прочное место на рынке. Смелый дизайн AGO привлёк больше потребителей, чем предполагалось, а её продукция регулярно фигурирует в постах молодёжи, интересующейся дизайном интерьера.

Успеху AGO сопутствовало появлению подделок её продукции. Однако это не беспокоит дизайнера Ю Хва Cона: «Люди, которые покупают реплики, в любом случае вряд ли купили бы оригинал, а те, кто покупает оригинальную продукцию, вряд ли польстятся на подделки. Рынки реплик и оригиналов не пересекаются».

Район Ыльчжиро после выхода на рынок AGO начал меняться: здесь стали появляться люди, решившие попробовать себя в новой сфере. Возникновение AGO послужило точкой отсчёта в развитии корейской индустрии света, показав, что хороший бренд может дать старт созданию здоровой промышленной экосистемы. Теперь AGO, обосновавшись в Ыльчжиро, сотрудничает с разными брендами из разных отраслей промышленности, продолжая двигаться к своей цели - стать игроком на мировом рынке освещения.







