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﻿Мунгён (문경, Mungyeong: More than Roads)

#Новости шоу-бизнеса l 2024-08-14


Режиссёр: Син Дон Иль
В ролях: Рю А Бель, Чо Чжэ Гён, Чхе Су Мин, Чхэ Со Ан, Ким Чжу А
Жанр: Драма
Премьера: 28 августа 2024 г.
 
“Где вы сейчас?”
Чрезмерная работа, стресс и нелёгкие отношения с людьми на работе... 
Из-за всего этого главная героиня Мун Гён испытывает переутомление. При этом младшая сотрудница Чхо Воль, будучи трудолюбивым и талантливым человеком, успешно проводит выставку, но, несмотря на такую успешную работу, ей трудно стать штатным работником компании... Мун Гён переживает, что ни в чём не смогла помочь Чхо Воль, и, взяв отпуск, отправляется в одноимённый город Мунгён, который также является родным местом Чхо Воль. В этом провинциальном городе главная героиня случайно встречает в первый раз странствующую монахиню Га Ын и бродячую собачку Гиль Сун, и они случайно останавливаются в доме местной бабушки Юран, которая потеряла своего питомца. 
В ту ночь три женщины разных поколений начинают делиться своими историями, и, проводя такое время, они чувствуют понимание и утешение друг от друга. 
Теперь   каждой пора отправиться в свой путь. Три женщины вышли во двор, чтобы определить,  кому отвечать за собачку Гиль Сун. Однако выбор Гиль Сун падает на неожиданное...
﻿Мунгён (문경, Mungyeong: More than Roads)
﻿Мунгён (문경, Mungyeong: More than Roads)
﻿Мунгён (문경, Mungyeong: More than Roads)
﻿Мунгён (문경, Mungyeong: More than Roads)
﻿Мунгён (문경, Mungyeong: More than Roads)
﻿Мунгён (문경, Mungyeong: More than Roads)
﻿Мунгён (문경, Mungyeong: More than Roads)
﻿Мунгён (문경, Mungyeong: More than Roads)
﻿Мунгён (문경, Mungyeong: More than Roads)
﻿Мунгён (문경, Mungyeong: More than Roads)
﻿Мунгён (문경, Mungyeong: More than Roads)
﻿Мунгён (문경, Mungyeong: More than Roads)
﻿Мунгён (문경, Mungyeong: More than Roads)
﻿Мунгён (문경, Mungyeong: More than Roads)
﻿Мунгён (문경, Mungyeong: More than Roads)
﻿Мунгён (문경, Mungyeong: More than Roads)
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