﻿Мунгён (문경, Mungyeong: More than Roads)





Режиссёр: Син Дон Иль

В ролях: Рю А Бель, Чо Чжэ Гён, Чхе Су Мин, Чхэ Со Ан, Ким Чжу А

Жанр: Драма

Премьера: 28 августа 2024 г.

“Где вы сейчас?”

Чрезмерная работа, стресс и нелёгкие отношения с людьми на работе...

Из-за всего этого главная героиня Мун Гён испытывает переутомление. При этом младшая сотрудница Чхо Воль, будучи трудолюбивым и талантливым человеком, успешно проводит выставку, но, несмотря на такую успешную работу, ей трудно стать штатным работником компании... Мун Гён переживает, что ни в чём не смогла помочь Чхо Воль, и, взяв отпуск, отправляется в одноимённый город Мунгён, который также является родным местом Чхо Воль. В этом провинциальном городе главная героиня случайно встречает в первы й раз странствующую монахиню Га Ын и бродячую собачку Гиль Сун, и они случайно останавливаются в доме местной бабушки Юран, которая потеряла своего питомца.

В ту ночь три женщины разных поколений начинают делиться своими историями, и, проводя такое время, они чувствуют понимание и утешение друг от друга.