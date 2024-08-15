Все билеты на концерт 2NE1 забронированы

В октябре этого года группа 2NE1 проведёт концерт в честь 15-летия своего дебюта. В связи с этим на днях было опубликовано фото участниц CL и Кон Мин Чжи из репетиционной комнаты.

Фото поставила Кон Мин Чжи на своей странице в соцсети с комментарием: «Хип-хоп королевство Эльзы и Анны. Там царит магия, которая превращает всё в хип-хоп». На фотографии лицо Кон Мин Чжи отражено в зеркале в репетиционной комнате, а рядом улыбается CL как широко распущенный цветок. В этом посте CL оставила ответ: "Мин Чжи, давай завтра будем тренироваться ещё усерднее. И давай сфотографируемся вместе ещё раз!”

Как сообщает YG Entertainment 6 августа, все билеты на "2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL", который пройдёт 5-6 октября в Олимпийском зале Олимпийского парка в Сеуле, были проданы одновременно с началом бронирования. Представитель агентства сказал: «Мы благодарны всем за горячую поддержку и любовь». «Мы готовимся к тому, чтобы концерт 2NE1 запомнился долго-предолго».

Начиная с концерта в Сеуле, 2NE1 также отправится в мировое турне, в том числе, в конце ноября - в Уорлд Холле Кобе в Японии и в начале декабря - в Токио, Ariake Arena.