Ведущие рэперы уходят из агентства AOMG

Многие артисты покинули компанию AOMG, которую когда-то называли 'знатным хип-хоп лейблом'.

5 августа AOMG объявила о расторжении контракта с рэпером Саймоном Домиником (Самди). Представитель AOMG сказал: «Мы глубоко благодарны ему за то, что он на протяжении долгого времени освещал AOMG в различных областях. Мы и впредь будем поддерживать его деятельность". Самди присоединился к AOMG в 2014 году, через год после того, как Пак Чэ Бом основал этот хип-хоп лейбл. Тогда Самди сразу стал сопредседателем компании, после чего около десяти лет был ведущим артистом AOMG.

Есть ещё один сопредседатель, который покинул AOMG до Самди. Диджей Помкин, возглавлявший компанию около шести лет с 2018 года, покинул пост и ушёл из AOMG. "Я хочу закончить время с AOMG, чтобы иметь свободное время и отдохнуть", - сказал он.

А в марте Gray, У Вон Чжэ, Ли Ха И и Goos Bums одновременно объявили о расторжении контракта. В то время У Вон Чжэ сказал: «В моём прошлом десятилетии существуют только четыре буквы AOMG. У меня остались только самые счастливые воспоминания о времени, проведённом с коллегами из AOMG, поэтому я чувствую сейчас боль в сердце». Так он выразил свою любовь к AOMG.

В апреле композитор и продюсер Code Kunst покинул агентство. Тогда говорилось в сообщении AOMG: "Спасибо Code Kunst, который с 2018 года проделал замечательный шаг во многих направлениях. AOMG будет и впредь искренне поддерживать его деятельность”.

После ухода из AOMG Gray, У Вон Чжэ и Code Kunst создали новое агентство duover (두오버). Они стали сопредседателями одновременно с основанием, а Хван А Рам, которая была директором в AOMG, будет заниматься планированием и производством музыкальной продукции в качестве генерального директора.

В настоящее время в AOMG остались LOCO, MEENOI, Kian84, Чон Чхан Сон, DeVita и другие. Сохранит ли AOMG своё прозвище “знатного хип-хоп лейбла'? Поживём-увидим!