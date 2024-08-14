Сериал с лучшими саундтреками: «Ответь мне 1988»





Дорогие друзья, вот и лето подходит к концу, позади уже третьи выходные августа. Несмотря на то, что в Корее летняя жара еще совсем не собирается спадать, мы мысленно уже готовимся к осени. Так что настроение уже ближе к ностальгическому. В связи с этим в этом выпуске нашей программы мы решили послушать что-то поспокойнее, а именно композиции, которые звучали в сериале «Ответь мне 1988». Как вы, скорее всего, уже знаете, этот культовый корейский сериал, который приковал к экранам телевизоров всю страну, славится бесподобным музыкальным сопровождением. Большинство из песен – это ремейки на бессмертные корейские хиты прошлого, которые впоследствии сами по себе стали большими хитами.

Как и два предыдущих сезона, «Ответь мне 1988» рассказывает о молодых людях из прошлых лет, и, хотя все три сезона оказались очень успешными, именно историю из конца 80-х можно назвать абсолютным рекордсменом по всем параметрам. Сюжет повествует о жизни пяти молодых друзей, живущих в районеТобонгув 1988 году и их семьях. Основными темами этого сезона также стали семейные отношения и первая любовь, также появляется и тема «загадочного мужа». Одним из источников вдохновения для сценаристов стал телесериал «Три семьи под одной крышей» или «한지붕 세가족», шедший в Корее с 1986 по 1994 год. «Ответь мне 1988» стал абсолютной сенсацией, побив рекорды всех телевизионных рейтингов 15-16 годов, собрав кучу наград и сделав молодых актеров-исполнителей главных ролей Ли Хе Ри, Пак Бо Гома, Рю Чжун Ёля, Ко Гён Пхё и Ли Дон Хви суперзвездами.

Мы открыли нашу рубрику песней «Девочка». Впервые композиция была исполнена бесподобным Ли Мун Сэ, и 1985 году вошла в его третий студийный альбом. А для сериала «Ответь мне 1988» спустя ровно 30 лет ее перепел известный инди-музыкант О Хёк. Давайте насладимся этой нежной песней. Для вас прозвучит песня «소녀» или «Девочка» в исполнении О Хёка. Следом прозвучала пронзительная композиция об уходящей молодости «청춘» или «Молодость» в исполнении певца Ким Пхиля. Оригинал композиции был исполнен рок-группой Сануллим в 1981 году. Кстати, голос вокалиста и фронтмена легендарного бенда Ким Чхан Вана можно услышать и в кавер-версии 2015 года.

Наши слушатели познакомились и с композицией «Не волнуйся ни о чем» или «걱정말아요 그대». Она увидела свет в 2004 году, тогда ее исполнил рок-певец Чон Ин Квон. В те времена песня пользовалась большой популярностью у корейцев, но не менее любима и кавер-версия, которую для сериала «Ответь мне 1988» исполнил именитый певец Ли Чжок. Благодаря ему сегодня эта песня известна не только старшему поколению, но и среди корейской молодежи. Так, «Не волнуйся ни о чем», можно сказать, получила второе дыхание. В отличие от грубоватого и пронзительного оригинала, ремейк песни «Не волнуйся ни о чем» был аранжирован в акустическом стиле и своим звучанием даже напоминает творчество фолк-певицы Ян Хи Ын. «Говорят: «Пусть прошлое останется в прошлом. Спой для того, кто покинул тебя. Скажи ему: «Я любил тебя без сожалений», - поется в песне «Не волнуйся ни о чем».

Кроме перечисленных композиций в эти выходные на наших волнах звучали песни «Хэхвадон (Санмундон)» (혜화동 (혹은 쌍문동) в исполнении Пак Бо Рам, «Сиреневый аромат» (보라빛 향기) от WABLE, «Каждый день с тобой» (매일 그대와) в исполнении Со Чжин и другие.