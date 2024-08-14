Шоубиз сегодня от 14 августа

Четыре участника некогда популярной группы B.A.P, преодолев преграды, вернулись на сцену после шестилетнего затишья.

Наши слушатели, которые давно в K-POP, точно должны были слышать о бойз-группе B.A.P. Эти ребята дебютировали в 2012 году под крылом продюсерского агентства TS Entertainment, которое тогда продвигало популярную герлз-группу Secret. Название B.A.P расшифровывается как «Best», «Absolute» и «Perfect», что в переводе с английского значит «Лучшие, Превосходные, Идеальные». Два участника B.A.P - Пан Ён Гук и Zelo – еще до дебюта были известны благодаря участию в популярных телешоу. Так что к моменту выхода B.A.P на сцену к коллективу уже было приковано внимание публики. В итоге ребята просто перевернули K-POP сцену, представив мощную и агрессивную по звучанию песню «Warrior». В том же году они выпустили еще сразу несколько хитов, таких как «Power», «No Mercy» и другие. Сейчас в это трудно поверить, но тогда B.A.P были главными соперниками самих EXO, которые в итоге добились огромного успеха, чего первым, к сожалению, сделать так и не удалось. К сожалению, агентство не сумело пустить потенциал группы в нужное русло, группа постепенно начала терять былую популярность и в итоге перестала выступать всего через два года в 2014 году. Группа возвращалась на сцену в 2017 году, однако новая работа не получила должного отклика. Многие поклонники K-POP считают, что это огромное упущение, и B.A.P могли бы стать звездами ничуть не тускней, чем BTS. Но надежда умирает последней! Неожиданно в июле этого года четыре участника B.A.P Пан Ён Гук, Чон Дэ Хён, Ю Ён Чжэ и Мун Чон Оп объявили, что вернутся на сцену как квартет! 8 августа ребята представили свой новый мини-альбом под названием «Curtain Call», в тот же день квартет проведя шоукейс, где произошло их долгожданное трогательное воссоединение с поклонниками. К сожалению, ребята не имеют права пользоваться названием B.A.P, поэтому вернулись на сцену как Bang & Jung & Yoo & Moon. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 14 августа.

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