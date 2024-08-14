Миёккук: аромат моря - (1)

Миёккук, которым обычно потчуют тех, кто отмечает день рождения, и рожениц, тесно связан с рождением детей.





Миёккук - это суп, основными ингредиентами которого являются водоросль миёк, соевый соус и кунжутное масло. Его отличает аромат моря и неповторимые ощущения, возникающие благодаря особой текстуре водорослей и крепкому бульону. Этот суп едят только в Корее, и с давних пор он является неотъемлемой частью корейской кухни.

В Корее, описывая вкус еды, прилагательное «ччапччархада 짭짤하다» («солоноватый») используют в основном в случаях, когда речь идёт о неповторимом вкусе умами. Дело в том, что только тогда, когда в блюде достигнут идеальный уровень солёности - не чрезмерный, но и не вызывающий ощущения недосола, - в нём в полной мере проявляется вкус умами. Один из корейских супов, при приготовлении которого особенно важно не просчитаться с количеством соли, - это как раз миёккук.





Привычная и особая еда

Для корейцев миёккук - привычное блюдо, которое в то же время может поднять настроение. Помимо обычного употребления для утоления голода, этот суп часто едят, когда выпивают, его также включают в диеты, но причина того, что миёккук пользуется особой популярностью, не в этом.

В Корее роженицы в первые дни и недели после родов обязательно ели этот суп. Почему из всего многообразия корейских супов выбрали именно миёккук? Дело в том, что его основной ингредиент - водоросль миёк (ундария перистая), которая богата различными витаминами и минеральными веществами, а главное - белком, глюцидом, волокнами, кальцием, витамином А, калием и селеном. В ней также много железа и йода, которые улучшают кровообращение. Поэтому издревле миёккук считается идеальной едой для женщин в период восстановления после родов.

В продолжение этой традиции корейцы в дни рождения едят миёккук. Ещё один обычай - на празднование дня рождения члена семьи собираться всей семьёй, поздравлять виновника торжества и всем вместе есть этот замечательный суп.

В то же время бывают дни, когда миёккук лучше не есть, в частности - перед экзаменом или перед собеседованием. Причина - поверье, что если накануне этих событий есть миёккук из скользких водорослей, то можно «поскользнуться», т.е. провалиться. В толковом словаре корейского языка даже зафиксирована идиома «съел миёккук» в значении «провалился на экзамене или на собеседовании».









Региональные особенности

Что касается всех корейских супов, то их состав и способ приготовления немного разнится в зависимости от региона и конкретной семьи. Дело в том, что каждый регион славится своими, местными продуктами, да и в каждой семье есть свои предпочтения.

Базовый вариант миёккука - из миёка и говядины, но бывает, что вместо говядины используют моллюски, такие как пачжирак 바지락, тончжук 동죽 (мактра венероподобная) или корейские мидии хонхап, а также камбалу, сайру или рыбу-саблю. Можно сказать, что в этом блюде соединились суша, море и воздух.

На острове Уллын-до, где любят блюда из сайры, едят ккончхи-миёккук 꽁치미역국, в который вместо говядины кладут сайру. Из неё удаляют кости, рубят, смешивают с крахмалом и яйцом, а потом, сформировав фрикадельки, кладут в бульон. Сайра не такая жирная по сравнению с другой рыбой, поэтому у неё нет неприятного рыбного душка, а суп с ней получается лёгким. В некоторых регионах провинции Кёнсан-до едят сэаль-миёккук. Сэаль - это круглые клёцки из молотого клейкого риса. Их упругая текстура, соединившись с хрустящими водорослями, даёт необычайные ощущения. А на острове Чечжу-до готовят сонгэаль-миёккук 성게알미역국 с икрой морского ежа, которая в Корее считается деликатесом. Напоминающая пудинг кремообразная икра отличается приятным солоноватым вкусом и свежим ароматом моря, поэтому островной вариант миёккука считается блюдом высокой кухни.

Из огромного разнообразия вариантов миёккука стоит также отметить пуго-миёккук 북어미역국 из сушёного минтая, таккоги-миёккук 닭고기미역국 с разобранной на волокна куриной грудкой, кальчхи-миёккук 갈치미역국 с рыбой-саблей и сэу-миёккук 새우미역국 с креветками.





Хван Хэ Вон главный редактор «Вольган весик кёнъён»

И Мин Хи фотограф





Полный текст статьи «Миёккук: аромат моря»

출처: Корейский Фонд, журнал Koreana 출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





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