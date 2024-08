Было объявлено, что новая гёрлз-группа The Black Label MEOVV (미야오) дебютирует уже в этом году.

Дорогие друзья, вы должны помнить, что в прошлом выпуске мы познакомили вас с ожидающей дебюта гёрлз-группой под названием izna. Оказывается, на подходе еще один свежеиспеченный женский коллектив, который, как ожидается, составит достойную конкуренцию izna. В первой половине этого года в Сети появились слухи о том, что именитый продюсер Тедди, который создал бесчисленное множество хитов для Big Bang, 2NE1 и BLACKPINK, готовит к дебюту собственную гёрлз-группу. Уже с тех пор к новому коллективу было приковано пристальное внимание общественности, ведь по слухам в нем должны были дебютировать модель Элла Гросс, внучка конгломерата Синсэге Мун Со Юн и другие фигуры, которые известны публике уже долго время. Кроме того, весной продюсерская компания The Black Label опубликовала загадочную фотографию с семью девушками, чьи лица были скрыты кепками. Но даже несмотря на то, что разглядеть, кто же запечатлен на фото, пользователям Интернета так и не удалось, фотография излучала такую харизму и мощную энергию, что мгновенно заинтриговала всех тех, кто ее увидел. После всего этого The Black Label «затихли», оставив общественность теряться в догадках не один месяц, и не говорили о новой группе вплоть до этого момента! На прошлой неделе лейбл наконец выпустил официальное заявление по поводу своих подопечных. 16 августа The Black Label объявили, что их предстоящая девичья группа будет называться MEOVV (미야오). Вот, о чем говорится в официальной публикации: «Группа MEOVV, официальный дебют которой запланирован на этот год, является первой женской группой, представленной The Black Label под руководством Тедди, который продюсирует музыку лучших исполнителей K-pop». В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 21 августа.

В рубрике «Шоубиз сегодня», которая звучит в нашем эфире по средам, вы можете узнать самые горячие новости о южнокорейских кино, сериалах, музыке, а также артистах.