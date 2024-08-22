53-летний юморист Пак Су Хон станет папой

18 августа в передаче телеканала KBS2 «Возвращение супермена» (슈퍼맨이 돌아왔다) 53-летний юморист Пак Су Хон появился вместе со своей беременной женой, и они показали видео узи своей 28-недельной дочери Чонбоги. Он так обрадовался, что не мог оторвать глаз от видео. Пак Су Хон выразил радость от того, что станет отцом. Он сказал: «Всё это кажется ещё сном, но теперь я могу мечтать о счастливом будущем. Теперь я не боюсь ничего».

Пак Су Хон был холостяком до 2021 года, т.е. до 50 лет жизни, хотя он очень хотел найти свою половину. В марте того же года распространились шокирующие слухи, что старший брат Пак Чин Хон и его супруга мешали ему жениться. С момента дебюта в 1991 году Пак Су Хон доверил всё своему брату, который открыл агентство и на протяжении более чем 30 лет притворялся, что копил все заработанные братом деньги. Но, как оказалось, Пак Чин Хон оформил всё состояние и недвижимость на своё имя и имя своей жены. Более того, они всячески мешали браку Пак Су Хона, потому что боялись, что если у последнего появится семья, то они больше не смогут обманывать его и присваивать его деньги. Пак Су Хон всю жизнь доверял своему брату и понял ситуацию слишком поздно, хотя и чувствовал предательство. Наконец он подал на своего старшего брата и его жену в суд по обвинению в растрате активов агентства на десятки миллионов долларов. Этот судебный процесс продолжается по сей день.

За это время старший брат подал в суд на Пак Су Хона за диффамацию, хотя Пак Су Хон потерял 30kg веса из-за тяжёлой моральной и физической ситуации. Но он успел всё-таки найти добрую девушку, на которой, наконец, женился. После того, как эта серия программы вышла в эфир, зрители подбадривали супругов Пак, назвав его 28-недельную дочку Чонбоги драгоценным подарком с небес.

Передачу «Возвращение супермена» корейцы любят в течение 11 лет после выхода в эфир в 2013 году. Она является единственной в стране программой по уходу за детьми, которая освещает ценное значение воспитания детей.