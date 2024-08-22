Певица Ким Ван Сон является жертвой газлайтинга

На днях в телепрограмме «Ток-шоу близких - Стол на четверых» певица Ким Ван Сон призналась, что в течение целых 13 лет была жертвой газлайтинга тёти по линии матери. Как известно, Ким Ван Сон была “талантливой дивой-танцовщицей Кореи 1980-1990-х годов“.

Для этой программы Ким Ван Сон пригласила певицу Кан Су Чжи, актёра Ким Гван Гю и парикмахера Тхэ Яна в свой дом, расположенный в городе Ёнине провинции Кёнгидо. Там они отпраздновали успешное проведение художественной выставки Ким Ван Сон, возобновление певческой деятельности в ближайшем будущем и запуск личного канала в соцетях, в котором она демонстрирует свои таланты в качестве «легендарной королевы танцев».

Но Ким Ван Сон рассказала, что, несмотря на популярность и славу, многочисленные хиты и эпохальные выступления, она была одинокой в личной жизни. Ким Ван Сон вспоминала, как её тётя и одновременно менеджер Хан Бэк Хи в течение 13 лет подвергала её психологическому и эмоциональному насилию, и как Ким была изолирована от любого вида общества: «Моя тётя всегда была рядом со мной. Я чувствовала себя запертой в стеклянном замке». Певица освободилась только после смерти тёти и начала рисовать, чтобы залечить душевные раны.