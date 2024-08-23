Миёккук: аромат моря - (2)

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Простота приготовления

Готовить миёккук довольно просто. Нужны только сушёный миёк, говядина, лёгкий соевый соус, кунжутное масло и соль. Водоросли кладут в воду, чтобы они разбухли, затем отжимают и нарезают полосками длиной 4-5 см. Говядину, которая здесь не основной ингредиент, а скорее служит для усиления вкуса, режут мелкими кубиками. Разогрев кунжутное масло в кастрюле, кладут миёк, говядину и слегка обжаривают. В это время умами водорослей и умами говядины, сочетаясь с ореховыми нотками кунжутного масла, создают восхитительный аромат. Затем наливают воду, после чего «регулируют солёность» соевым соусом и солью и примерно полчаса варят. А чтобы получить более насыщенный вкус, используют бульон из анчоусов, воду, в которой промывали рис, или костный бульон. Добавление измельчённого чеснока сделает суп ещё ароматнее, но если вы хотите сохранить изначальный вкус водорослей и говядины, то этот этап лучше пропустить.





Чем дольше варишь, тем глубже вкус

Союз хрустящих водорослей миёк с солоноватым бульоном и отборной говядиной делает вкус умами в разы насыщеннее. Миёк - это один из видов бурых водорослей; будучи продуктом моря, они пропитаны его ароматом, и если их есть сырыми, то очень солёные и отдают рыбой. Но после тщательной промывки и вымачивания лишняя соль из них уходит и остаётся лишь вкрадчивый вкус и аромат моря. Пока миёк обжаривается с говядиной и варится, проявляется вкус каждого из этих ингредиентов, поэтому чем дольше варишь миёккук, тем ярче в нём вкус умами. По этой же причине разогретый миёккук кажется гораздо вкуснее, чем только что сваренный.

Если в миску горячего миёккука положить плошку сладковатого, сваренного на пару белого клейкого риса, а сверху добавить несколько ломтиков хорошо созревшей кимчхи, получится вкусное и полезное блюдо с насыщенным вкусом умами. В нём собрано всё, что корейцы больше всего любят в еде.

Суп, сваренный из миёка как главного ингредиента, - это уникальное корейское блюдо со своей долгой историей. В других странах трудно найти такое использование водорослей. Поэтому за рубежом корейский миёккук остаётся в основном экзотическим блюдом. Тони Ю, шеф-повар, который держит ресторан корейской кухни «Турею 두레유» в столичном округе Чонно-гу, вспоминает, как во время учёбы в Италии пригласил домой друзей и приготовил для них миёккук. Его друзья, студенты из разных стран, посмотрев на миёккук, единодушно его отвергли, спрашивая, что это за «странная тёмная скользкая штука». Но, попробовав, так же дружно попросили добавки. Для них миёккук оказался незнакомым, удивительным блюдом, раскрывающим свой вкус по мере того, как его ешь, и даже вызывающим привыкание.





Заново изобретая вневременную классику

Иронично, но по сравнению с тем, сколь много вариантов миёккука существует и сколь долго корейцы его едят, в стране мало ресторанов, специализирующихся на этом блюде. Вероятно, это связано с тем, что миёккук всегда воспринимался как обыденная домашняя еда, поэтому он не пользовался популярностью как ресторанное блюдо.

Но несколько лет назад начали появляться рестораны, где подают миёккук. В большинстве случаев в них вместо привычного варианта с говядиной на суд публики представляют миёккук с особыми ингредиентами. В частности, популярен визуально выразительный качжами-миёккук 가자미미역국 с целой камбалой, чонбок-миёккук 전복미역국 с таким дорогим ингредиентом, как морские ушки, а также чхадольбаги-миёккук 차돌바기미역국 c большим количеством говяжьей грудинки, которая высоко ценится и тоже дорого стоит. Что касается жидкого компонента миёккука, то вместо воды в ресторанах используют бульон, в котором долго варились разные виды моллюсков и мясо, поэтому его вкус гораздо богаче и насыщеннее. Конечно, по сути, это тот же самый миёккук, но для его приготовления использовали необычные ингредиенты и особый бульон, и в итоге он переродился в новое блюдо.

Если вам случится приехать в Корею, обязательно попробуйте миёккук. Возможно, тёмно-зелёные водоросли на первый взгляд покажутся вам не очень аппетитными, но, опустошив миску горячего миёккука, в который положили только что сваренный клейкий рис, вы точно скажете, что это было великолепно.





Хван Хэ Вон главный редактор «Вольган весик кёнъён»

И Мин Хи фотограф

출처: Корейский Фонд, журнал Koreana

*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.



