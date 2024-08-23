Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

﻿Пхунги (풍기, Punggi)

#Новости шоу-бизнеса l 2024-08-23


Режиссёр: Пак Кю Сик
В ролях: Ким Чжон Тхэ, Ли Сон Чжин, Ли Чхэ Ён, Ю Тхэ Ун, Чон Хын Чхэ и др.
Жанр: Комедия
Премьера: 28 августа 2024 г.
 
Хотя бизнес и обанкротился, начинается вторая часть жизни!
Сан Сик (Ким Чжон Тхэ) не испытывал никаких проблем, живя в Сеуле и работая в фондовой компании. 
Однако его бизнес неожиданно рушится, и Сан Сик вместе со всей семьёй поспешно уезжает в деревню Пхунги, которая славится местным женьшенем. Сан Сик пытается наладить жизнь, выращивая женьшень. Но староста деревни Со Ра (Ли Чхэ Ён) постоянно мешает ему в делах. А после трансляции телепередачи, в которой Сан Сик участвовал по предложению и при посредничестве  жены Су Ри (Ли Сон Чжин), он стал самым хучшим негодяем в мире в результате дьявольского монтажа продюссера. Сможет ли Сан Сик, оказавшись в путике, выбраться из него и наладить жизнь в Пхунги?
Успех? Давай-ка попробую ещё хоть раз!
﻿Пхунги (풍기, Punggi)
﻿Пхунги (풍기, Punggi)
﻿Пхунги (풍기, Punggi)
﻿Пхунги (풍기, Punggi)
﻿Пхунги (풍기, Punggi)
﻿Пхунги (풍기, Punggi)
﻿Пхунги (풍기, Punggi)
﻿Пхунги (풍기, Punggi)
﻿Пхунги (풍기, Punggi)
﻿Пхунги (풍기, Punggi)
﻿Пхунги (풍기, Punggi)
﻿Пхунги (풍기, Punggi)
﻿Пхунги (풍기, Punggi)
﻿Пхунги (풍기, Punggi)
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >