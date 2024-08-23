﻿Пхунги (풍기, Punggi)





Режиссёр: Пак Кю Сик

В ролях: Ким Чжон Тхэ, Ли Сон Чжин, Ли Чхэ Ён, Ю Тхэ Ун, Чон Хын Чхэ и др.

Жанр: Комедия

Премьера: 28 августа 2024 г.

Хотя бизнес и обанкротился, начинается вторая часть жизни!

Сан Сик (Ким Чжон Тхэ) не испытывал никаких проблем, живя в Сеуле и работая в фондовой компании.

Однако его бизнес неожиданно рушится, и Сан Сик вместе со всей семьёй поспешно уезжает в деревню Пхунги, которая славится местным женьшенем. Сан Сик пытается наладить жизнь, выращивая женьшень. Но староста деревни Со Ра (Ли Чхэ Ён) постоянно мешает ему в делах . А после трансляции телепередачи, в которой Сан Сик участвовал по предложению и при посредничестве жены Су Ри (Ли Сон Чжин), он стал самым хучшим негодяем в мире в результате дьявольского монтажа продюссера. Сможет ли Сан Сик, оказавшись в путике, выбраться из него и наладить жизнь в Пхунги?