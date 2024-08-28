Четыре лучших голоса Кореи: КимНаПакИ





Дорогие друзья, скорее всего, вам пока не доводилась слышать загадочное слово, которое звучит как «Ким На Пак И». На самом деле, мы и сами познакомились с ним не так давно. Это составное слово, которое содержит в себе четыре фамилии! Думаю, о том, что это фамилии корейских исполнителей, вы догадались сразу, так что вот имена наших сегодняшних героев. Фамилия Ким принадлежит именитому корейскому певцу Ким Бом Су (김범수), На – от имени еще одного певца На Оля (나얼), Пак – от Пак Хё Сина (박효신), а И – это еще один признанный вокалист Ли Су (이수)! Думаю, имена всех этих легендарных исполнителей вы хотя бы разок да слышали. На самом деле, слово «Ким На Пак И» появилось не просто так из ниоткуда. Все началось еще примерно в 2010 году, а именно в музыкальном разделе информационного портала «DC Inside». Его пользователи решили выяснить, кто же на отечественной эстраде являлся на тот момент самым лучшим молодым вокалистом в возрасте от 20 до 30 лет. На сайте проводилась даже так называемая «Абсурдная Олимпиада», в рамках которой пользователи DC Inside сцепились между собой, всеми правдами и неправдами пытаясь сделать своего любимого певца победителем. По результатам «Абсурдной Олимпиады» были выбраны четыре финалиста, которых все признали лучшими исполнителями этого поколения. Как я уже сказала, это исполнители в жанрах RnB, соул и баллада, Ким Бом Су, На Оль, Пак Хё Син и Ли Су. Кстати говоря, поочередность тут тоже не случайная: пользователи DC Inside расставили певцов в порядке убывания их вокальных данных. Все конечно же было, как говорится, согласно «имхо», или по их скромному мнению. Но в итоге слово Ким На Бак И просочилось с сайта DC Inside на другие форумы и порталы и в итоге даже на телевидение и Ютуб. Сами певцы, конечно, тоже о нем слышали, так что теперь Ким На Бак И – вполне себе реальное и известное выражение. В этом выпуске рубрики «Лайк от Камилы» мы послушали самые известные работы в исполнении членов этой «золотой четвёрки». Так, на наших волнах прозвучали хиты от Ким Бом Су, «Скучаю по тебе» или «보고 싶다», «Последняя любовь» или «끝사랑», а также «Любовь начинается с признания». Далее На Оль исполнил свою бессмертную классику «Воспоминания ветра», «바람기억». В продолжение прозвучал голос Пак Хё Сина в песнях «Глупец» (바보) и «Дикий цветок» (야생화). Нашу программу закрыла группа Ли Су M.C. The Max с песнями «Прощаюсь на мгновение» или «잠시만 안녕», а также «Не будь счастлива» (행복하지 말아요).