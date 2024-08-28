Пусанский кинофестиваль проведет специальную программу в честь покойного актера Ли Сон Гюна.

Подготовка к 29-му Международному кинофестивалю в Пусане, который пройдет со 2 по 11 октября, идет полным ходом. 23 августа было объявлено, что в рамках мероприятия будет проведена специальная программа в честь актера Ли Сон Гюна, который покинул этот мир в конце прошлого года. Программа получила название «A Beautiful Person, Lee Sun Gyun» или «Прекрасный человек Ли Сон Гюн». Состоятся показы шести представительных работ актера, а также специальные беседы. Эта ретроспектива призвана отметить и отдать дань уважения немалым достижения Ли Сон Гюна. Сначала будут представлены три ранние работы актера, это фильм «Пачжу» (2009), «Наша Сон Хи» (2013) режиссера Хон Сан Су и «Трудный день» (2014). Во всех трех картинах Ли Сон Гю продемонстрировал свое блестящее мастерство и все они стали лауреатами самых престижных кинопремий мира. Специальная программа также будет включать показ дорамы «Мой ачжосси», которая стала огромным хитом 2018 года, пробудив в зрителях глубокие эмоции. Ну и конечно же куда без фильма «Паразиты» (2019) режиссера Пон Чжун Хо, пожалуй, главной картины в карьере Ли Сон Гюна. Именно она подняла его на вершину актерского Олимпа, подарив «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале и целых четыре Оскара. Последней картиной, представленной в рамках специальной программы, станет «Счастливая страна», которая вышла в прокат ранее в этом году. Это последний фильм Ли Сон Гюна, в котором он играет решительного солдата, втянутого в заговор с целью убийства президента. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 28 августа.

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