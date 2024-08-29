Ли Мин Чжин и Сай выразили Шуге поддержку на публике

В то время как член группы BTS Шуга признал вину и принёс извинения за вождение в нетрезвом состоянии, автор романа «Пачинко» Ли Мин Чжин и певец Сай официально выразили ему поддержку.

25 августа Ли Мин Чжин опубликовала на своей странице в Instagram фиолетовый смайлик сердца с фотографией Шуги. Фиолетовый - это цвет, символизирующий фандом BTS, и фанаты ARMY со всего мира ответили таким же фиолетовым смайликом сердца и написали: "Спасибо за поддержку Шуги".

Ли Мин Чжин - автор оригинального романа под названием "Пачинко (Дорога в тысячу ли)", который вышел в свет в 2022 году. «Пачинко» - это роман о жизни корейцев во время японского колониального ига. В нем рассказывается о японских и американских корейцах четырёх поколений.

Певец Сай также упомянул Шугу на публике. 25 августа на своём концерте «Summer Swag 2024», состоявшемся на стадионе Suwon World Cup Stadium в городе Сувоне провинции Кёнгидо, он поблагодарил Шугу за содействие. В 2022 году они сочинили и исполнили совместный хит «That That». Обращаясь к собравшимся, Сай сказал: «Я невероятно благодарен Шуге за то, что он создал и спел эту песню со мной».

Шуга обвиняется в том, что ночью 6 августа после выпивки он поехал на электрическом скутере в столичном районе Ханнам-дон и тем самым нарушил правила дорожного движения. 25 августа певец опубликовал длинное рукописное письмо в фан-сообществе Wibus, в котором написал: "Я приму любую критику и порицание, а также дальнейшие дисциплинарные взыскания. Я ещё раз приношу свои искренние извинения за то, что вызвал общественный резонанс и разочаровал многих людей".