Актёр Юн Ге Сан сбросил 14 кг, чтобы сыграть роль старика

Недавно в интервью спортивной интернет-газете Xportnews актёр Юн Ге Сан заявил, что сильно похудел ради роли старика в сериале Netflix «В лесу без людей (아무도 없는 숲속에서)».

«В лесу без людей» - это волнительный триллер о людях, чья спокойная повседневная жизнь разрушилась из-за подозрительных гостей, приезжающих в середине лета. Из-за них безвинные простые-смертные попадают в неконтролируемые истории. Юн Ге Сан сыграл роль Сан Чжуна, владельца небольшого мотеля. Он оказал любезность одному из своих клиентов, но последний ответил ему несчастьем и разрушением целой жизни. Поскольку Сан Чжун в одиночестве воспитывает своего маленького сына, а затем страдает от серийного убийцы и живёт прошлым, Юн Ге Сан сыграл роль от молодого отца до деда.

Актёр сказал: “У меня было три недели, прежде чем я начал сниматься в роли дедушки, и за это время я безумно похудел – на 14 кг за три недели. Я ел только 200 калорий в день. Это одна куриная грудка. И теперь я страдаю из-за выпадения волос. Но, увидев меня, режиссер сказал: “Что ты выглядишь так молодо? Сбросил 14 килограммов жира, оставив мускулы? Что делать с таким мускулистым дедушкой!"

Юн Ге Сан сказал также: "Что касается голоса, то я много думал, но всё-таки решил не менять его, так как у меня и так хриплый голос. На этот раз я старался изо всех сил, поэтому теперь не жалею ни о чём".

Сериал «В лесу без людей» был выпущен на Nexflix 23 августа.