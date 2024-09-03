Творчество рок-бэнда Silica Gel





Мы уже не раз говорили, что в последнее время все больше молодых корейцев обращает внимание на такое музыкальное направление, как рок. И во главе этого рок-движения – бенд под названием Silica Gel. Композиции этой группы изредка звучат на наших волнах, так что в этот раз мы решили познакомиться с этими ребятами поближе. Названием группы появилось сперва как название команды для выполнения проектного задания в университете, где учились будущие участники Silica Gel. Все участники, кроме Чхве Ун Хи, являются выпускниками Сеульского института искусств. Ребятам так понравилось вместе исполнять музыку, что они решили собрать группу и выступать вместе. Кроме того, они решили использовать в своем творчестве элементы виджеинга, то есть создания изображений или манипулирование ими в режиме реального времени в синхронизации с музыкой. Первое и полное свое музыкально-виджеинговое выступление Silica Gel провели на Международном биеннале в Пхёнчхане в 2013 году. Сначала бенд насчитывал целых восемь участников, среди которых были и девушки, но сегодня в группе остались только четверо: это лидер и ударник Ким Гон Чжэ, вокалист и гитарист Ким Чхун Чху, вокалист и клавишник Ким Хан Чжу и басист Чхве Ун Хи. В августе 2015 года еще в первоначальном составе Silica Gel представили дебютную пластинку «Five Perspectives of a Weightless Deer». А уже в феврале следующего года ребята сумели получить свою первую награду. Они стали «Новичками года» по версии музыкальной программы «The EBS Space» и Корейского агентства креативного контента за свой второй сингл «Two Moons». Музыка Silica Gel ее визуализация получили очень хороший отклик критиков и корейских рокеров, и уже в 2016 году участники выпустили свой первый полноформатный альбом «Silica Gel», в котором участники сделали все от и до лично своими руками: от дизайна обложки до видео. С этим альбомом ребята получили награду «Новичок года» на крупной премии награждений Korean Music Awards. Таким образом, группа установила рекорд, выиграв три премии «Новичка года» и став настоящей звездой корейской инди сцены в 2016 году. После завершения службы в армии в 2020 году дела у Silica Gel пошли еще лучше. Ребята вернулись на сцену в августе, провозгласив свой камбек «новым дебютом Silica Gel» и представив сингл «Kyo181». С выходом в 2022 году синглов «I'MMORTAL» и «NO PAIN» музыка Силика Гель начала находить отклик в сердцах более широкой публики. С этого момента популярность бенда устремилась ввысь, ребят признали не только как талантливых музыкантов, но и как модных икон. В этом году ребята просто превзошли себя, получив наибольшее количество наград на 21-й церемонии вручения наград Korean Music Awards в марте. Silica Gel выиграли приз за лучшую современную рок-песню, кстати, уже третий год подряд. Группа также получила награду «Музыкант года» и лучший современный рок-альбом.

В этом выпуске прозвучали самые популярные композиции в исполнении Silica Gel, среди которых «NO PAIN», «Tik Tak Tok», «Mercurial», «Ryudejakeiru», «Desert Eagle» и другие.