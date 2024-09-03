Актер-ветеран Ли Сун Чжэ разговаривает с собакой в новом сериале «Ерунда» (개소리).

Дорогие друзья, если вы – любитель корейских сериалов, но вам вдруг надоели романтические комедии, триллеры, детективы и офисные сериалы, то у меня есть кое-что специально для вас! 25 сентября на канале KBS2 состоится премьера сериала с забавным названием «개소리». Забавное оно потому, что его можно перевести двумя способами: в буквальном смысле «Голос собаки» и еще как «Ерунда». Сюжет нового ситкома повествует о группе пожилых людей, у которых, как говорится, есть еще порох в пороховницах, и… собаке! В главной роли – уважаемый корейский актер Ли Сун Чжэ, который играет самого себя. С любимым всеми артистом, который известен своей тонкой игрой, на съёмочной площадке происходит неприятный инцидент. Теперь репутация Ли Сун Чжэ запятнана, и он сбегает на остров Кочжедо, где знакомится с соседской собакой по кличке Софи. К его удивлению, ее лай он воспринимает как человеческую речь. Пока непонятно, как актер и собака будут общаться, но в итоге они вместе начинают разгадывать загадочные происшествия, которые происходят на острове. Так, Ли Сун Чжэ начинает новую главу своей жизни. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 4 сентября.

В рубрике «Шоубиз сегодня», которая звучит в нашем эфире по средам, вы можете узнать самые горячие новости о южнокорейских кино, сериалах, музыке, а также артистах.