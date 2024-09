Отходы, ставшие сокровищем

Набор из четырёх блоков, сделанных из переработанного пластика. Их можно использовать как подставки и даже как мыльницу.

Пластик прочно вошёл в нашу жизнь, но не перестаёт быть угрозой для экологии. В JUST PROJECT, собрав выброшенный пластик и другие отходы, делают из них полезные вещи для повседневной жизни. Бренд также занимается исследованиями и поиском дизайнерских решений с целью превратить отходы в сокровище.

В развитии капитализма с его тенденцией к постоянному экономическому росту рано или поздно наступает стадия чрезмерного производства и чрезмерного потребления. При этом производство, дистрибьюция, потребление и утилизация товаров сопровождаются выбросами углерода. Считается, что именно производство и потребление являются основными факторами критического изменения климата.





Этическая точка зрения

Этичное потребление - это один из главных способов добиться углеродного нейтралитета. В своей книге «Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things» американский архитектор Уильям Макдонах и немецкий химик Михаэль Браунгарт объяснили важность апсайклинга и предложили применить концепцию круговорота веществ в экосистеме к дизайну изделий для разрешения проблемы отходов. Речь идёт о необходимости выстроить систему, позволяющую полезным материалам не заканчивать жизнь на свалке, а обретать новую в виде новых изделий.





Кубики сделаны из переработанного пластика. Прорезь в середине кубика позволяет использовать их как холдеры для визиток, фотографий или ароматических палочек. © JUST PROJECT





Изменяя мир при помощи любимого дела

Рециклинг ресурсов осуществляется по-разному: можно бережно использовать вещь, можно использовать её повторно, а можно и переработать. Но все эти способы что-то значат для углеродной нейтральности только при условии их активного и постоянного использования.

Компания JUST PROJECT, которой принадлежит этот дизайнерский бренд, уже 12 лет доказывает необходимость устойчивого развития. Её главный вид занятий - сбор отходов и создание из них полезных вещей. Кроме того, компания планирует и проводит выставки, семинары и программы, связанные с апсайклингом. В JUST PROJECT также выпускают журнал, в котором анализируют экосистемы, способствующие циркуляции ресурсов.

Одна из причин того, что JUST PROJECT привлекает внимание, - в направленности бренда, которому даёт определение его глава Ли Ён Ён (이영연). По её мнению, JUST PROJECT является не просто частью движения в защиту окружающей среды, а дизайнерским брендом, который вдохновляет людей пересмотреть своё потребительское поведение и предлагает им действительно нужную продукцию. Вместо провозглашения претенциозных целей спасения Земли JUST PROJECT делает акцент на том, чтобы «просто заниматься тем, чем хочешь, и делать вещи, которые хочется иметь», в точном соответствии со своим названием: JUST - «просто».





В ежеквартальном журнале «Ссыреги» («Мусор»), издаваемом JUST PROJECT, рассказывают о людях, которые собирают и изучают мусор. Обложка каждого номера уникальна, поскольку сделана из выброшенных листовок и другой печатной продукции.

© JUST PROJECT





Превращая отходы в сокровище

Интересно проследить, из каких отходов JUST PROJECT создаёт свои изделия. Новым коврикам, сумкам, кошелькам и мешочкам даются названия, сообщающие, что именно послужило материалом для их изготовления: «Я был футболкой», «Я был этикеткой», «Я был фольгой», «Я был трубочкой».

Даже пакетам из-под чипсов находится применение. Они сделаны из многослойной плёнки, поэтому их трудно перерабатывать, но в JUST PROJECT их ценят за прочность и водонепроницаемость. Из расправленной фольги, предварительно очищенной от жира, делают косметички. Они получаются разными в зависимости от вида и размеров пакета.

А стильные и прочные коврики делают из старых футболок: их режут на длинные полоски, сплетают в полотно на станках и подшивают вручную. Поскольку в ход идут только хлопковые футболки, такие коврики можно стирать в стиральной машине, а вследствие особенностей материала каждый коврик имеет уникальный дизайн.





Потенциал пластика

Секрет уверенного роста JUST PROJECT не только в продажах: компания также активно участвует в совместных проектах с различными брендами, компаниями и благотворительными организациями.

Так, в рамках Сеульского фестиваля дизайна 2022 года компания приняла участие в выставке пластика вместе с NoPlasticSunday - брендом, который стремится создать устойчивую систему рециркуляции пластика. В качестве планировщика JUST PROJECT собрал корейских промышленных дизайнеров и дизайнеров мебели и предложил им делать мебель, используя вместо привычных материалов переработанный пластик. Дизайнеры создали целый ряд красивых и полезных предметов мебели. Благодаря их инновационному дизайну выставка получила высокую оценку как доказательство того, что пластик, который клеймят за загрязнение окружающей среды, после переработки обладает широким функциональным и эстетическим потенциалом.

Ещё одна впечатляющая коллаборация - создание дневника совместно с НПО Team & Team International. Обложка этого дневника полностью сделана из переработанных пластиковых бутылок, а дизайн этой обложки, разработанный с учётом всего жизненного цикла изделия, позволяет использовать её как косметичку. Доходы от продаж этого оригинального изделия пошли на обеспечение питьевой водой жителей бедных стран Восточной Африки.





PLASTICS: Recycling Is a New Normal — совместная выставка JUST PROJECT и NoPlasticSunday на Сеульском фестивале дизайна - 2022, на котором были представлены предметы домашнего декора, созданные 10 художниками.

© JUST PROJECT





Новое определение хорошей вещи

Сокращение огромного объёма отходов позволит разрешить климатический кризис. В связи с этим требуется по-новому взглянуть на цикл производства и потребительское поведение. Сейчас жизненно необходимо ради достижения общей цели - углеродной нейтральности - правильно определить вектор развития, а идеи и эксперименты непременно должны учитывать весь жизненный цикл вещей - от проектирования, разработки дизайна и выбора материала до момента утилизации. В этой связи методы компании JUST PROJECT впечатляют, убеждают и передают концепции рециклинга и апсайклинга, одновременно побуждая потребителей задуматься над тем, что такое хороший продукт и хороший бренд.





В рамках программы «Ланч-бокс художника: шведский стол из мусора», проведённой в Сеульском художественном музее в 2019 г., посетители могли наполнить ланч-бокс фрагментами мусора, собранного JUST PROJECT. Участникам был предоставлен также настоящий обед — из качественных, но некондиционных продуктов.

© JUST PROJECT





