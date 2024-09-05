Актриса Чхве Су Мин благодарит своего сына - актера Чха Тхэ Хёна

На днях 79-летняя актриса Чхве Су Мин радостно упомянула своего сына - известного актёра Чха Тхэ Хёна - в радиопередаче «Синэтаун Пак Ха Сон». В эти дни пожилая актриса очень занята, рекламируя широкой публике свой последний фильм «Мунгён», премьера которого состоялась 28 августа.

Вообще она всю жизнь работала дублёром и озвучивала роли многочисленных персонажей в мультфильмах. А в 2020 году ей внезапно предложили сыграть роль самой старшей медсестры в теледраме “Центр послеродового ухода”. Она тут же отказалась, так как, мол, никогда не могла представить себя стоящей перед камерой в качестве актрисы. Но её сын, известнейший в Корее актёр Чха Тхэ Хён, подбадривал и уговаривал свою маму, и она взялась за работу полноценной артистки.

Чхве Су Мин сказала: “Я все ещё начинающая, а мой сын - професионал, как небо. Его игрой я просто восхищаюсь. Иногда я думаю, что он не играет какую-то роль, а на самом деле становится тем персонажем”.

Недавно Чха Тхэ Хён появился в одном из столичных мультиплексов, где посмотрел фильм «Мунгён», а затем в качестве ведущего принял участие в собеседовании с режиссёром и актёрами, в том числе, со своей матерью. Он задавал им вопросы о фильме и обменивался вопросами и ответами со зрителями. Таким образом, он помогал своей матери в промоушене нового фильма «Мунгён». Чхве Су Мин сказала на радио, что она жила для детей, а теперь она живёт благодаря своему сыну.