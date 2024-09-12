Seoul Drama Awards 2024 - самая острая борьба в истории

Кинорежиссёр Пак Чхан Ук и актёр Сон Ган Хо получат награды на церемонии Seoul Drama Awards 2024, а главные звёзды этого года - артисты Ким Чжи Вон, Ким Су Хён и Пён У Сок стали номинантами на премию “Выдающиеся звёзды Азии”.

9 сентября организационный комитет Seoul Drama Awards заявил: «В этом году в конкурсах приняло участие рекордное количество работ - 346 сериалов из 48 стран мира. Члены жюри строже и тщательнее, чем когда бы то ни было, рассматривали произведения, чтобы определить призёров по трём категориям: International Competition, International Invitation и K-Drama Competition. При этом International Invitation делится ещё на три приза: Золотая птица, Специальный приз и Выдающиеся звёзды Азии. И теперь уже выбраны некоторые призёры». - сказал он.

Итак, южнокорейский режиссёр Пак Чхан Ук стал лауреатом приза «Золотая птица», который оргкомитет вручает сериалам и лицам, обеспечившим одновременно высокий уровень и популярность. Пак Чхан Ук является одним из создателей и режиссёров американского мини-сериала в жанре исторической драмы «Сочувствующий», которая транслировалась на телеканале HBO с 14 апреля по 26 мая 2024 года. В ней речь идёт о конфликте между двумя цивилизациями и двумя идеологиями, который испытывает в 1970-х годах юноша - эмигрант из Вьетнама в США.

А для борьбы за победу в номинации “Выдающиеся звёзды Азии” среди корейских звёзд выбраны 12 актёров и актрис, в том числе, Ким Чжи Вон, Ким Су Хён и Пён У Сок, которые в этом году пользовались бешеной популярностью в таких драмах как “Королева слёз” и “Хватай Сон Чжэ и беги”. Соревнуются между собой не только корейские артисты, но и кандидаты ещё из пяти стран Азии: Таиланда, Филиппин, Малайзии, Сингапура и Индонезии.

Кроме того, высокие оценки судей получили такие корейские драмы как «Не давите персики» и «Корё-киданьская война», которые получили награды соответственно в категориях одноактных пьес и полнометражных фильмов. А актёр Сон Ган Хо стал лауреатом премии за лучшую мужскую роль, обойдя аж 423 выдающихся актёров Азии.

Церемония награждения Seoul Drama Awards 2024 состоится при поддержке Министерства культуры, спорта и туризма, мэрии Сеула, и пяти телерадиокомпаний страны - KBS, MBC, SBS, EBS и CBS. Она будет транслироваться в прямом эфире 25 сентября в 17:00 из зала KBS на канале SBS TV, а также на официальном YouTube-канале.