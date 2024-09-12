Шоубиз сегодня от 11 сентября

Группа DAY6 станет первым корейским бендом, который проведет сольный концерт на стадионе Gocheok Sky Dome.

В этом году на волнах нашего радио довольно часто звучит название корейского бенда DAY6, который сейчас на пике своей карьеры и обгоняет по популярности даже самых больших звезд K-POP. Дело в том, что в конце прошлого года по неизвестным никому причинам, то бишь чудесным образом в корейские хит-парады вернулись сразу несколько старых песен коллектива. Да не просто вернулись, а сперва уверенно двигались вверх к заветной топ-десятке, а теперь крепко держатся на высоких позициях уже больше полугода. Это явление, когда старые композиции вдруг снова обретают популярность, в K-POP мы называем феномен «ёкчжухэн», то есть «движение в обратную сторону». Сами участники DAY6, которые на тот момент проходили службу в армии, сами так и не поняли, как же этот «ёкчжухэн» случился именно с ними. Тем не менее, дело набирало оборот, и когда демобилизовавшиеся DAY6 представили в марте этого года долгожданный 8-й мини-альбом «Fourever», общественность провозгласила группу чуть ли не «главными бендом Республики Корея», таким успешным оказался релиз. Ребята решили, что нужно ковать железо, пока горячо, и уже в сентябре, точнее, на прошлой неделе, представили 9-й мини-альбом «Band Aid», который совершил еще больший фурор, чем все предыдущие релизы. Всего через три часа после выпуска заглавная композиция пластинки «Melt Down» возглавила абсолютно все музыкальные чарты страны. За ней на втором месте расположилась песня из прошлого релиза «HAPPY», на четвертом месте – «Welcome To The Show». 5 сентября группа преподнесла поклонникам еще один подарок, объявив, что в конце этого года планирует провести концерт на стадионе Gocheok Sky Dome, самой большой купольной площадке в Сеуле. Ее вместимость составляет около 25 000 человек. Таким образом, DAY6 станет первым корейским бэндом, который проведет сольный концерт на этой концертной площадке. Данное мероприятие будет приурочено к 10-летию со дня дебюта DAY6 на сцене, который состоялся в 2015 году. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» 11 сентября.

В рубрике «Шоубиз сегодня», которая звучит в нашем эфире по средам, вы можете узнать самые горячие новости о южнокорейских кино, сериалах, музыке, а также артистах.